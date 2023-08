Kenneth Perez schrikt van niveau Feyenoorder: ‘Hij is niet vooruit te branden!’

Zondag, 13 augustus 2023 om 22:03 • Jonathan van Haaster

Mats Wieffer is niet aan de beste fase van zijn carrière bezig. Waar het spel van de middenvelder vorig seizoen goed was voor onder meer zijn debuut in Oranje, is het dit seizoen anders. In het verloren duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-1) maakte hij geen al te beste indruk en ook zondag tegen Fortuna Sittard (0-0) haalde hij zijn niveau niet. Dat is ook de analisten van ESPN opgevallen. "Hij is totaal niet de Wieffer die we vorig jaar hebben gezien", constateert Kenneth Perez in Dit was het Weekend.

"Het is ongelooflijk", antwoordt Vink op de vraag van presentator Jan Joost van Gangelen hoe onmisbaar Orkun Kökçü blijkt te zijn voor Feyenoord. De naar Benfica vertrokken Haarlemmer vormde vorig seizoen een sterk koppel met Wieffer. De Turks international is vervangen door Ramiz Zerrouki, maar de afstemming die Wieffer op het veld met Kökçü had, heeft hij vooralsnog niet met Zerrouki. "Hij was iemand die echt een aanjager was, of het nou goed of slecht ging met Feyenoord", vervolgt Vink over Kökçü. "Hij was altijd 'aan'. Dat is iets wat hij zichzelf en Slot hem heeft aangeleerd. Dat je elke wedstrijd honderd procent geeft. Buiten Feyenoord om heeft hij ook extra getraind. Dat wat hij vorig seizoen bracht, een bepaalde drive, miste ik met name in de eerste helft bij Feyenoord."

"Op een gegeven moment hadden ze het met tien man iets beter onder controle", vervolgt Vink. "Toen zag je ook dat ze weer een drive hadden, een bepaalde onverzettelijkheid dat ze toch voor de overwinning wilden gaan." Mede-analist Kenneth Perez vult aan: "Is het niet zo dat ze een nieuw middenveld moeten vinden? Want wat verandert er als je eerste station in de opbouw weggaat? Dat was Kökçü. De rol van Wieffer wordt anders. In twee keer negentig minuten... Nou, het is alsof je twee keer een andere speler ziet dan afgelopen jaar. Niet helemaal bewust wat hij moet doen, ballen onder zijn voet, twintig kilo aardappelen op zijn rug... Hij is niet vooruit te branden! Het is totaal niet de Wieffer die we vorig jaar hebben gezien."

Wieffer, die na het vertrek van Kökçü een iets aanvallendere rol op het middenveld toebedeeld heeft gekregen, was na afloop van het duel met Fortuna zelfkritisch. "Ik ben nog niet de Mats die ik vorig jaar was", zei hij voor de camera van ESPN. "Ik ben een beetje zoekende nog. Persoonlijk speel ik iets anders dan vorig jaar. Daar moet ik heel erg aan wennen. Op het laatst (tegen Fortuna, red.) speelde ik weer iets meer op 6, dat bevalt me wat beter. Maar dat zijn geen excuses. Ik weet niet, het loopt gewoon niet, ik val over de bal heen... Dat soort dingetjes. Ik weet niet waar het aan ligt, maar het is de afgelopen anderhalve wedstrijd niet goed genoeg. Ik handel gewoon te traag, dus er is persoonlijk ook nog werk aan de winkel."