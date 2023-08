Kenneth Perez noemt enige Ajax-aankoop die hem tot nu toe wél kan bekoren

Zondag, 20 augustus 2023 om 21:39 • Bart DHanis

Kenneth Perez is onder de indruk van Benjamin Tahirovic, zo heeft hij laten weten in Dit was het Weekend, het voetbalpraatprogramma van ESPN. Volgens de Deense analist is de Bosnische middenvelder, die voor 7,5 miljoen euro werd overgenomen van AS Roma, de beste aankoop van Ajax tot nu toe. “Ik vind hem heel erg goed op zijn positie.”

Hij is overal bij en biedt zich aan om driehoekjes te maken”, begint de ESPN-analist zijn betoog. “Hij is heel erg vaardig aan de bal, maar het is wel een speler die op de bank van Roma zat. Ik vraag me dan af: kan hij een team mee op sleeptouw nemen? Iemand die bij Roma niet aan spelen toekomt, gaat die Ajax dan echt beter maken?" Vraagt Perez zich hardop af.

Karim El Ahmadi vindt dat vooral de verdediging van Ajax te wensen over laat. “Ze spelen eigenlijk met enkel B-garnituur, op Jorrel Hato na dan”, zegt de voormalig middenvelder van onder meer Feyenoord en FC Twente. “Medic vind ik meer een wisselspeler en als je kijkt naar het feit dat Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal moeten uitvechten wie de linksback wordt… Ik vind ze allebei geen basisspeler voor Ajax.”

Ajax maakte vandaag de komst van Josip Sutalo wereldkundig. De Amsterdamse club betaalt 20 miljoen euro voor de centrale verdediger van Dinamo Zagreb. Ook maakte De Telegraaf eerder op zondagavond bekend dat Sven Mislintat, directeur voetbalzaken bij Ajax, akkoord is over een transfer van de Argentijnse verdediger Gaston Avila. “Ik denk dat we Ajax daarom pas echt kunnen beoordelen in september”, concludeert El Ahmadi.