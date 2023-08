Kenneth Perez noemt dissonant én uitblinker bij PSV tegen Nottingham Forest

Maandag, 31 juli 2023 om 22:22 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:32

Kenneth Perez had geen goed woord over voor het optreden van Joey Veerman tegen Nottingham Forest zondag (1-0 winst). De Deense analist sprak maandagavond bij Voetbalpraat van ESPN zijn verbazing uit over het gebrek aan visie van de PSV-middenvelder in de oefenwedstrijd. Perez vond niemand van de Eindhovenaren goed aan de bal, op één speler na.

"Ik ergerde me mateloos als PSV aan de bal was. Weet je hoeveel mogelijkheden er lagen achter de laatste linie van Forest?", begint Perez zijn betoog. "Echt niet te geloven dat Joey Veerman dat niet zag. Het gebeurde zo vaak dat hij vrij stond en dat Johan Bakayoko een loopactie maakte. Hij had de bal er blind overheen kunnen gooien. Zonde, een gemiste kans." De analist was daarentegen wel te spreken over een andere PSV'er.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het optreden van Noa Lang heeft de Deen namelijk kunnen bekoren. De buitenspeler, die eerder deze transferperiode overkwam van Club Brugge, onttrok zich aan het volgens Perez matige spel van PSV. "De enige keren dat ik opveerde, was als Noa Lang de bal kreeg. Hij had de visie om verder te kijken dan zijn neus lang is." De zevenvoudig international van Oranje was volgens Perez de enige die daartoe in staat was zondag.

Het getreuzel van de PSV-spelers tijdens de wedstrijd tegen Forest is volgens de analist geen voorbode voor hoe de Eindhovenaren de meeste duels onder trainer Peter Bosz gaan spelen. "Nee, dat denk ik juist niet. Dat tik-tak hoort meer bij Pep Guardiola." Op vrijdag 4 augustus begint het seizoen officieel voor PSV, wanneer de ploeg het tegen Feyenoord opneemt in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.