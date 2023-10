Kenneth Perez kapittelt grote naam bij Ajax: ‘Hij heeft alwéér nul inbreng!’

Donderdag, 26 oktober 2023 om 22:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 09:29

De aanvallers van Ajax hebben in de eerste helft van de Europa League-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-0 achter bij rust) bijzonder weinig laten zien, zo oordelen de analisten van zowel ESPN als Veronica. Kenneth Perez wil het met name hebben over aanvoerder Steven Bergwijn. "Hij heeft nul inbreng!", aldus de Deen bij de eerstgenoemde tv-zender.

Ajax gokt op de counter in Engeland, maar werd voor rust geen enkele keer echt gevaarlijk. Perez neemt dat Bergwijn kwalijk. "Dat is al het hele seizoen zo bij hem. Hij heeft nul inbreng dit seizoen."

"Zijn rol vandaag moet zijn: wanneer de bal op Brian Brobbey wordt gegeven, dan moet je er als de kippen bij zijn om 'eronder' te komen. Dan kun je wat doen."

Ook Marciano Vink verwacht veel meer van Bergwijn. "Ik snap echt wel dat Ajax compact speelt, maar op de momenten dat je de diepte kan zoeken, komt hij in de bal", zegt Vink. "Hij moet wel gaan aanvoelen en lezen wanneer er mogelijkheden voor Ajax liggen. Ik zie dat gewoon te weinig."

Bij de collega's van Veronica is ook Dick Advocaat kritisch op de voorhoede, waar naast Bergwijn en Brobbey ook Carlos Forbs opgesteld stond. "Defensief staat het best wel redelijk. Ze geven op zich niet zo veel weg, maar je moet aanvallend veel meer doen. Je moet ook initiatieven durven nemen."

"Brobbey is snel, alle drie de jongens voorin zijn snel", zegt Advocaat. "Maar ik zie het niet. In de tweede helft denk ik dat ze aanvallend meer gaan doen. Althans, dat moeten ze wel."

Kees Kwakman heeft bij ESPN een advies voor Brobbey. "Hij gaat altijd een beetje hangen tegen zijn tegenstander. Ik vind dat hij ook af en toe los moet zijn van zijn verdediger. Dan kan hij ook de bal achter Jan Paul van Hecke vragen. Dan kan hij momenten vinden dat hij weggestoken kan worden, dat hij gevaarlijk kan worden."