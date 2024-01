Kenneth Perez is lovend én kritisch: ‘Dat deed Arne Slot ook toen het goed ging’

Kenneth Perez is van mening dat Arne Slot (te) veel bezig is met de scheidsrechters tijdens wedstrijden. De analist van ESPN vindt dat ‘niet echt aantrekkelijk om naar te kijken’, maar is wel lovend over de trainer van Feyenoord. “Wie de beste coach is tussen Slot en Peter Bosz? Slot.”

Perez was in het verleden benieuwd naar hoe Slot zich zou presenteren als het sportief wat minder zou gaan bij Feyenoord. De oud-voetballer zag de trainer uit Bergentheim zich veel bezighouden met de arbitrage in de eerste seizoenshelft. “Maar dat deed hij ook toen het goed ging, hoor. Of dat een groot minpunt is voor een trainer? Dat hoeft niet per se”, begint Perez.

“Er zijn hele goede trainers die nóg meer bezig zijn met de scheidsrechters. Het hoeft niet per se een minpunt te zijn, maar persoonlijk vind ik het niet echt aantrekkelijk om naar te kijken. Je kan er niet de hele tijd over klagen.” Slot heeft dit seizoen in ieder geval twee keer wél recht van spreken gehad.

De KNVB liet Feyenoord namelijk weten dat in het thuisduel met Fortuna Sittard (0-0) en de uitwedstrijd tegen FC Twente (2-1) foutieve beslissingen zijn genomen. Het ging om een rode kaart voor Fortuna en een penalty voor Feyenoord, die beide niet gegeven werden door de respectievelijke scheidsrechters. Ondanks zijn kritiekpunt is Perez wel zeer lovend over de trainer van de regerend landskampioen.

“Wie de beste trainer is tussen Slot en Peter Bosz? Slot”, is hij stellig. “De spelers zeggen ook altijd: ‘Zonder Slot had ik dit allemaal niet geweten.’ Kijk, Bosz doet dit (trainer zijn, red.) al héél lang. Slot doet het iets korter. De impact van Slot is zó groot in een korte tijd. Maar dat moet hij in het buitenland ook gaan laten zien.”

“Bosz is verschillende buitenlandse avonturen aangegaan en heeft vrij snel iets heel leuks voor elkaar gekregen bij zijn clubs in Duitsland en Frankrijk”, vervolgt de Deen. “Binnen no-time denk je: wów, wat een interessante ploeg opeens. Maar als het dan later afbrokkelt, is het ook wel vrij snel afgelopen. Dat moet nog blijken bij Slot.”

Perez vindt dat Slot ‘een revolutie’ is gestart bij Feyenoord toen hij in de zomer van 2021 begon. “Er was weinig over van Feyenoord toen Slot startte. Het was terug naar: ‘Kom op, jongens!’ ‘Vechten en de mouwen opstropen!’ Dat is maar twee jaar geleden, hè. Slot is een revolutie begonnen bij Feyenoord. Ik kan me nog herinneren dat de Feyenoorders zwaar onder de indruk waren als ze überhaupt een corner-combinatie op de mat legden voordat Slot kwam. Moet je nagaan waar ze vandaan komen en waar ze nu zijn.”

