Kenneth Perez is bikkelhard voor sterspeler van PSV: 'Heeft hij trampolineschoenen aan?'

Kenneth Perez zag in de eerste helft tussen PSV en FC Utrecht (1-1 ruststand) veel misgaan. De analist van ESPN prijst de thuisploeg voor de werklust die getoond wordt, maar ziet het elftal van Peter Bosz in balbezit veel fouten maken.

"Wat een rollercoaster", zegt Perez over de eerste helft, waarin PSV op voorsprong kwam via een kopbal van Armando Obispo. Enkele minuten later maakte Mike van der Hoorn eveneens met het hoofd de gelijkmaker: 1-1.

"Om met het positieve beginnen: PSV wil hard werken", aldus Perez. "Ze doen er alles aan. De bereidheid is heel hoog om er wat van te maken, maar de kwaliteit is niet echt aanwezig..."

"Dat je rechterhand niet weet wat je linkerhand wil, dat was heel erg het geval", vindt Perez. "Zoveel foute ballen, zoveel gekke foute ballen. Dat jij totaal niet rekent op dat ik jou wil inspelen. Vaak over de zijlijn of in de voeten van een Utrecht-speler."

Joey Veerman gaf via een hoekschop de assist op de 1-0. "Veerman heeft echt wel mooie momenten vandaag", aldus Perez. "Mooie passes, alleen net pech met zijn schot op de lat. Ik heb hem zelfs een sliding zien maken, die lukte net niet. Misschien is hij wel geprikkeld." Veerman kreeg midweeks kritiek vanwege een verkeerde pass waaruit de openingstreffer van Juventus (2-1 verlies) kwam.

Perez is totaal niet onder de indruk van het veldspel van Luuk de Jong. "Ik weet niet of hij trampolineschoenen aanheeft, want bijna alle ballen springen van zijn voet vandaag."