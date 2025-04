Kenneth Perez: 'Hij krijgt online heel veel haat van de fans, maar who cares!?'

Wouter Goes heeft zich in de verloren finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles absoluut niet populair gemaakt bij voetbalminnend Nederland. Kenneth Perez denkt dat de verdediger van AZ een hele zware week heeft gehad, maar raadt de jongeling aan zich vooral niets aan te trekken van alle commotie.

Goes pakte vorige week maandag in de bekerfinale de spotlights met constante provocaties richting de spelers van Go Ahead, die na afloop ook hatelijk spraken over de mandekker van AZ. "Wouter Goes heeft echt een hele, hele zware week gehad", zegt Perez in Voetbalpraat op ESPN.

"Het is niet makkelijk om als twintigjarige om hiermee om te gaan. De online haat op hem is groot geweest. Als je daar gevoelig voor bent... Wat je absoluut niet moet zijn, want who cares!?"

Goes werd publiekelijk te kijk gezet door Victor Edvardsen, die bij de huldiging in Deventer een vernederende spandoek over Goes vasthield. "Dit komt er bovenop voor Goes en dat kan opruiend werken", zegt Perez. "Het kan in ieder geval als bedreigend gevoeld worden."

Perez vermoedt dat Go Ahead niet aan dat element gedacht heeft toen Edvardsen het doek in zijn handen gedrukt kreeg door een supporter. "Bij Go Ahead dachten ze: leuk, grappig, kijk ons eens een beetje stoer doen. Het is verkeerd gevallen."

Goes werd donderdag mede door een lichte blessure op de bank gehouden tegen NAC Breda (1-1). Zondag gaat AZ op bezoek bij uitgerekend Go Ahead Eagles. "Zou jij hem nog één wedstrijdje op de bank houden?", vraagt presentator Wouter Bouwman. "Nee, natuurlijk niet. Gewoon spelen", reageert Perez.

"Hier moet hij even doorheen", vult Willem Vissers van de Volkskrant aan. "Goes is gewoon een uitstekende verdediger, die alleen een heel klein beetje moet oppassen met wat hij allemaal doet en zegt in het veld. Voor de rest moet die jongen gewoon zichzelf blijven ontwikkelen. Het is een groot talent. Hij heeft heel veel dingen niet nodig. Het is een leider in de dop. Maar soms is hij niet helemaal verstandig."

Vissers verwacht dat het goedkomt met Goes. "Ik heb hem een paar keer gesproken. Het is een intelligente jongen, die volgens mij dit soort dingen wel gaat leren."