Kenneth Perez: ‘Het was een onzinnige opmerking van mij. Ik ging te ver, sorry’

Kenneth Perez trekt zijn harde statement over Joey Kooij in. De analist van ESPN noemde de scheidsrechter na de wedstrijd FC Utrecht - PSV (1-1) 'allerslechtste scheidsrechter ooit', maar kijkt daar een dag later anders tegenaan. "Ik ben te ver gegaan", zegt Perez.

Kooij werd zondag in Dit was het Weekend hard aangepakt door Perez. Zo miste de arbiter een overtreding van André Ramalho op FC Utrecht-spits Sam Lammers, die anders doorgebroken zou zijn. Dat had een rode kaart voor de verdediger van PSV kunnen opleveren, maar Kooij floot niet eens voor een overtreding.

"Hij krijgt niks!", zei presentator Jan Joost van Gangelen over het niet geven van een vrije trap voor FC Utrecht. Perez haakte daarop in: "Is hij al uitgeroepen tot slechtste scheidsrechter ooit?"

Een dag later neemt Perez zijn woorden terug. "Mijn stelling dat Joey Kooij de slechtste scheidsrechter ooit is, dat kan ik natuurlijk niet staven. Ik heb niet alle scheidsrechters meegemaakt, en ik heb er ook geen cijfers van."

"Het is een onzinnige opmerking van mij", zegt Perez, die wel meer zwakke scheidsrechters ziet rondlopen. "Ze maken allemaal fouten, Joey Kooij maakt er ook genoeg. Maar er zijn ook wel meer scheidsrechters in Nederland die autoriteit missen."

"Er zijn maar een paar toppers in Nederland. Dus de allerslechtste scheidsrechter, dat ging te ver. Sorry, Joey."

De Deen blijft de arbiter desalniettemin kritisch volgen. "Wat ik van Joey Kooij vind is dat hij een scheidsrechter speelt, en geen scheidsrechter is."

