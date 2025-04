Kenneth Perez heeft duidelijke mening over het te laat komen van Malik Tillman voorafgaand aan FC Twente - PSV

Malik Tillman is door Peter Bosz gestraft omdat hij te laat is gekomen bij een teambespreking. De middenvelder van PSV begint daarom op de bank tijdens het uitduel met FC Twente. Kenneth Perez en Danny Koevermans laten bij ESPN hun licht schijnen op de situatie.

“Weet je wat het is met dat te laat komen? Het kan gebeuren”, is Perez van mening. “We zijn allemaal weleens ergens te laat gekomen. Ik weet niet of het een incident is of dat het iets is dat vaker terugkomt, zoals je over Ismael Saibari hoort. Ik vind zelf dat je een keer te laat kan komen.”

“Dat is ook wel, maar als het vaker gebeurt, moet er een keer een streep onder gezet worden”, zegt Koevermans, voordat Perez verdergaat. “Het is natuurlijk wel krom. Stel dat het vandaag zijn eerste keer was, en Saibari wordt pas bij de zesde keer bestraft... Dat zou krom zijn.”

“Het is onprofessioneel, natuurlijk, maar te laat komen kan iedereen overkomen.” Milan van Dongen haakt dan in. “Tuurlijk, maar in een seizoen waarin collega’s vaak te laat komen, waarin sowieso vraagtekens gezet worden bij de discipline van PSV...”

“Dat is een terechte opmerking”, reageert Perez. “Het is moeilijk om elke keer als trainer erbovenop te móéten zitten. Je hoopt dat die spelers het gewoon zelf doen en elkaar corrigeren.”

Koevermans is het eens met zijn collega. “Je hebt ook spelers in de kleedkamer nodig die wat ouder zijn en elkaar daarop corrigeren. Misschien is Luuk de Jong er wel helemaal klaar mee, dat weten wij natuurlijk niet.”

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Veerman, Til, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.