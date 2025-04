Kenneth Perez met stomheid geslagen: '10 miljoen euro voor hem?!'

Kenneth Perez kijkt dinsdag in Voetbalpraat op van een bericht over Peer Koopmeiners. AZ had de middenvelder, die maandag de bekerfinale verloor van Go Ahead Eagles, afgelopen winter voor tien miljoen euro kunnen verkopen. De Alkmaarders sloegen het aanbod echter in de wind.

Tijmen Wissing van RTV Oost bespreekt de perikelen rond Sem Steijn. De journalist benadrukt dat er geen gelimiteerde transfersom is opgenomen in het contract van de middenvelder bij FC Twente. Van Wissing benadrukt direct dat de Tukkers bij een goed bod een transfer van Steijn niet in de weg gaan zitten. ''Daarvoor is de verstandhouding te goed.''

''Wat betekent dat?'', wil Perez weten van zijn tafelgenoot. ''Als Steijn echt dolgraag naar een club wil en een club als Feyenoord betaalt, een beetje ordergrootte tien tot vijftien miljoen euro, al weet ik de exacte bedragen niet, dan gaat Twente niet heel erg lastig doen'', legt Van Wissing uit.

Perez rept over een 'rare afspraak', waarna Van Wissing met een ander voorbeeld komt. ''Bij AZ kon Koopmeiners deze winter vertrekken. Maar daar is AZ vóór gaan liggen, bij een behoorlijk bedrag. Ik geloof tien miljoen euro ofzo, toch?'' Jeroen Haarsma van het Noordhollands Dagblad bevestigt dat Koopmeiners voor een dergelijk bedrag kon vertrekken.

Voor Perez komt het als een grote verrassing dat AZ Koopmeiners niet van de hand heeft gedaan. ''Is er een club die voor Koopmeiners tien miljoen euro wilde betalen? Wie dan?''

''FC Porto'', antwoordt Van Wissing. Perez is zo mogelijk nóg verbaasder na de opmerking van de regionale journalist. ''Daar heeft AZ dus 'nee' tegen gezegd? Knap hoor.''

Koopmeiners (24) ligt tot medio 2028 vast in het AFAS Stadion. Transfermarkt schat de waarde van de middenvelder van AZ momenteel in op acht miljoen euro.