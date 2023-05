Kenneth Perez gaat ver in analyse over Xavi Simons: ‘Dat jankgezicht...’

Maandag, 22 mei 2023 om 08:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:05

Kenneth Perez geniet van Xavi Simons, maar stoort zich ook regelmatig aan de creatieveling van PSV. Zo vindt de Deense analyticus het vermoeiend om naar ‘het jankgezicht’ van Simons te kijken. De twintigjarige aanvallende middenvelder ging begin dit kalenderjaar voor de camera van ESPN zelf in op het sip kijken wanneer hij de bal niet krijgt of een actie niet lukt. “Dat zijn emoties binnen een wedstrijd”, liet hij destijds weten.

PSV slaagde er zondag niet in om zich te verzekeren van de tweede plaats in de Eredivisie, en dus ook kwalificatie voor de voorronde van de Champions League. In het thuisduel met sc Heerenveen keken de Eindhovenaren tegen een 1-3 achterstand aan. Met opportunistisch spel wist de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij in de slotfase toch nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. Dankzij late treffers van Luuk de Jong en Simons eindigde het duel in 3-3.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dat is dit seizoen wel de kracht van PSV geweest", zegt Perez bij Dit was het Weekend van ESPN. "Ondanks het matige spel, knokken ze zich op mentaliteit toch terug in wedstrijden." Perez gebruikt Simons als voorbeeld. "Het is heel vaak Xavi Simons die een ongelooflijke honger heeft, hij wil gewoon. Dat gaat ook gepaard met dat jankgezicht de hele tijd, wat best wel vermoeiend is om naar te kijken.” Presentator Pascal Kamperman stelt dat Simons daar ‘toch niet heel veel’ aan kan doen. “Jawel", geeft Perez aan. “Je hoeft je toch niet elke keer aan te stellen bij elke arbitrale beslissing?”

Simons speelde een belangrijke rol bij de 3-3. Door het opjagen van Jeffrey Bruma verdiende hij een strafschop. Simons tikte de bal voor de voeten van Bruma weg en werd vervolgens aangetikt. De jongeling schoot vervolgens zelf van elf meter raak. "Hij wint een strafschop door door te zetten, sneller op de voeten te zijn en ten koste van alles de bal te willen hebben", aldus Perez. Kees Luijckx, is het met zijn collega-analist eens. "Dat jankgezicht vind ik ook heel irritant om te zien, maar hij is zo'n emotionele speler. Dan denk ik: iedereen valt erover, als jonge jongen moet je daar dan op letten. Leer hier van."

Simons zelf werd in januari door ESPN-presentator Milan van Dongen gevraagd waarom hij soms zo ‘ongelooflijk sip kan kijken’ als hij de bal niet krijgt of als er een actie niet lukt. “Dat zijn emoties binnen een wedstrijd”, zo reageerde hij lachend. “Maar ja, dat hoort er denk ik bij. Het is de bal, dat is mijn speelgoed. Ik wil altijd de bal hebben, maar weet ook dat dit niet altijd kan. Er zijn ook nog tien spelers om me heen.”