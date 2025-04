Kenneth Perez ergert zich kapot aan ‘gênante’ Ajax-speler: ‘Niet om aan te gluren!'

Kenneth Perez en Marciano Vink hebben zich zondag geërgerd aan dezelfde speler. Tijdens het programma Dit was het Weekend van ESPN maakt het analistenduo duidelijk dat het spel van Brian Brobbey ‘niet meer om aan te gluren’ is.

“Ik had niet echt verwacht dat Ajax een misstap zou begaan. Ajax had wel aanvallende intenties vandaag. Uiteindelijk werd het verschil gemaakt door een invaller, want de spits die er eerst stond was in alles zó matig vandaag”, doelt Perez op Brobbey.

“Weghorst zorgde ervoor dat er weer een spits ingespeeld kon worden. Daarna kunnen ze ook weer doorbewegen. Met Brobbey lukte dat niet vandaag, want hij viel wel tienduizend keer. Of hij wilde het duel weer eens aangaan met de verdediger.”

“Dat hangen van Brobbey is niet om aan te gluren”, besluit de analist, die zich zichtbaar mateloos ergert. “Och man, het begint irritant te worden gewoon. En iedere keer in discussie met de scheidsrechter. Het is echt gênant. Hij heeft een dramatisch seizoen achter de rug.”

“Dat Weghorst belangrijk is voor Ajax mogen we nu echt wel stellen”, vindt ook Vink. “De man valt in en er gebeurt iets bij Ajax. Tegenstanders gaan zich namelijk instellen op dat hangen van Brobbey.”

“Het gaat ook van kwaad tot erger, want er gaan daardoor ook veel andere dingen mis. Hij wilde een keer een bal meegeven, maar die was veel te hard. Met het hangen haalt hij zichzelf gewoon uit de wedstrijd.”

“Van Brobbey wil je zien dat hij diep begint, en dat hij daarna naar de bal toekomt. Je moet dan een bal kunnen afstoppen of je moet wegdraaien. Dat is trainbaar”, aldus Vink.