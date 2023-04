Kenneth Perez dodelijk over keuze Heitinga: ‘Dit mag never nooit gebeuren’

Zondag, 30 april 2023 om 21:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:34

PSV heeft zondagavond de bekerfinale gewonnen. De Eindhovenaren waren in De Kuip na strafschoppen te sterk voor Ajax en nemen daardoor voor het tweede jaar op rij de Dennenappel mee naar Eindhoven. Na afloop ging het bij ESPN onder meer over de dramatisch ingeschoten strafschoppen. Aan de kant van Ajax faalden Brian Brobbey, Jurriën Timber én Edson Álvarez.

Nadat Jarrad Branthwaite Ajax op een 1-0 voorsprong had geholpen met een eigen doelpunt, zorgde Thorgan Hazard als invaller voor de gelijkmaker na ruim een uur spelen. In de verlenging werd vervolgens niet gescoord, waardoor penalty's de beslissing moesten brengen. In de strafschoppenserie misten Brobbey (hoog over), Timber (op de lat) en Álvarez, waardoor Fábio Silva het mocht afmaken. Álvarez schoot hopeloos rechtdoor, terwijl Joël Drommel bleef staan.

Ook de misser van Brobbey is onderwerp van gesprek. "Als je van jezelf denkt dat je niet de rust en de kalmte hebt om een penalty te nemen, zeker als de spanning zo groot is...", trapt Marciano Vink af. Kenneth Perez vindt dat onzin. "Als je dat gaat erkennen, kun je beter stoppen. Kom op zeg. Je kan toch wel een penalty nemen als spits?" Vink daarop: "Hij heeft bewezen dat hij geen vaste trap heeft voor een penalty. Maar dan ga je je toch weer kandidaat stellen, ondanks dat je weet dat het niet in je zit. Wat is erop tegen om aan te geven dat je het niet kan?"

Nadat vervolgens ook Timber had gemist namens Ajax, kwam de volgende onthutsende strafschop van Álvarez, die rechtdoor schoot en Drommel zag blijven staan. "Dit is iemand die never nooit de vijfde penalty mag nemen", kraakt Perez de keuze van trainer John Heitinga. "Dit is iemand die iets bijzonders wil doen. Ik weet niet wat hij wil? Van Álvarez verwacht ik niet dat hij scoort. Als hij scoort is het mooi meegenomen. Van Brobbey verwacht ik het meer omdat hij een spits is."