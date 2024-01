Kenneth Perez: ‘Dat is toch amateurisme ten top? Ik snap wel dat hij laaiend is’

Kenneth Perez heeft zich in de afgelopen speelronde in de Eredivisie gestoord aan de slechte velden. De analist vindt het met name onbegrijpelijk dat Almere City FC - Fortuna Sittard op het laatste moment werd afgelast vanwege een defecte veldverwarming.

"Het hoort niet, als je een serieuze en professionele onderneming bent. Wat de KNVB is", aldus de verbaasde Perez in Dit was het Weekend. "Want in principe geef ik niet de greenkeepers de schuld. Want die doen hun best."

"Als jij als club 10 euro wil uitgeven aan iets dat 100 euro kost, om het te onderhouden en het perfect te krijgen. Ja, dan krijg je dit", verwees Perez naar het afgelaste duel in Almere. "Het is vaak de sluitpost op de begroting, dus ga jij maar een beetje met je hark lopen te hakken, en we zien het wel."

"Terwijl het veld het allerbelangrijkste in het voetbal is. Want daar moet je het op doen. En bij Almere was het helemaal beschamend. Een buisje deed het niet in een nieuw aangelegd verwarmingssysteem. 'S middags deed die het nog wel, zei iemand van Almere. Maar net voor de wedstrijd niet meer. Dat is toch amateurisme ten top?", was Perez uiterst kritisch.

"Wat mij betreft moet degene die het heeft aangelegd klaarstaan om eventueel in te kunnen grijpen. Maar nee, lekker laconiek. Fortuna moet maar gewoon terugkomen. Helemaal terug naar Sittard en weer terug. Ik snap wel dat de eigenaar van Fortuna laaiend is", doelde Perez op de forse kritiek die Isitan Gün uitte.

Perez wil dat de KNVB een strenger beleid gaat voeren ten opzichte van de clubs. "Een bepaald percentage van de begroting moet naar het veld gaan. Besteed het geld aan goede greenkeepers en niet aan de derde linksback die toch nooit in actie komt."

Gün laaiend

"Een club die zijn zaken niet op orde krijgt, sinds donderdag al niet, ondanks onze waarschuwingen", foeterde Gün op zijn Instagram Stories. "De Eredivisie moet stoppen met onzin te praten en wat betreft professionaliteit een voorbeeld nemen aan LaLiga en andere competities. Dit is een grap."

