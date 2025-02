Kenneth Perez: 'Dan denk ik: hoe amateuristisch kan je zijn? Echt onvoorstelbaar!'

Kenneth Perez grijpt Dit Was Het Weekend aan om zijn beklag te doen over PSV. De voormalig middenvelder van de Eindhovense club zag iets ongelooflijks gebeuren in de slotfase van NEC - PSV, dat zaterdag op spectaculaire wijze in 3-3 eindigde.

''Iets viel me wel op gisteren (zaterdag, red.). Ik dacht echt dat ik naar Amateur Hour zat te kijken'', opent de verbaasde Perez. ''Er is een corner en je hebt het al moeilijk, want je hebt al de 2-3 weggegeven. Je moet de drie punten pakken en het is de 92ste minuut.''

''Dan heeft PSV een corner. En ik denk: daar komt natuurlijk iemand bij. En dan ga je daar de laatste drie minuten een beetje uitspelen. En dan geeft Veerman zo'n corner. Zo in de handen van de keeper'', beschrijft de Deense analist de hoekschop van de PSV-middenvelder, die makkelijk uit de lucht werd geplukt door NEC-doelman Robin Roefs.

NEC wist in de 95ste minuut naast PSV te komen dankzij een goal van Bryan Linssen. De aanvaller zag een hoekschop over doelman Walter Benítez vliegen en kon van dichtbij binnentikken. Na het laatste fluitsignaal in De Goffert was de frustratie enorm groot én zichtbaar bij Veerman. ''Hij is waarschijnlijk boos op alles en iedereen, behalve hemzelf.''

''En dan denk ik: hoe amateuristisch kan je zijn?'', vraagt Perez af waarom Veerman op een dergelijke manier te werk ging tegen NEC. ''Natuurlijk neem je die corner kort. Ook al is er niemand, dan roep je iemand erbij. Dan kun je wel zeggen: 'Dat is PSV-onwaardig om dat te doen'. Niet in de fase waarin ze nu zitten. Want elk punt is belangrijk.''

''Dan haal je Driouech erbij en ga je proberen dat uit te spelen. Duurt nog een minuut en krijg je misschien nog een corner. Nog een minuut, niks meer te doen. Echt onvoorstelbaar om dat te zien'', snapt Perez even helemaal niets van Veerman en PSV.

PSV verspeelde dure punten tegen NEC en zag Ajax een dag later dichterbij komen. De Amsterdammers hebben twee punten minder, maar nog wel een duel tegoed in de Eredivisie.