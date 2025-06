Juventus walst dankzij ontketende Yildiz over Amrabat en Wydad heen op WK voor clubs

Juventus kent een vliegende start van het WK voor clubs. De grootmacht uit Turijn won eerder met 0-5 van Al-Ain en was zondag in een vermakelijke ontmoeting met 4-1 te sterk voor het Marokkaanse Wydad AC.

Kenan Yildiz gaf al na zes minuten zijn visitekaartje af. Na goed combinatiespel met Khéphren Thuram tikte de Turks-Duitse aanvaller van dichtbij binnen, al werd later geconstateerd dat Abdelmounaim Boutouil een eigen doelpunt had gemaakt.

Yildiz kreeg de schijnwerpers wederom op zich gericht na een kwartier spelen. De uitblinker liet de bal kort buiten de zestien een keer stuiteren, om vervolgens keihard uit te halen. De bal vloog onberispelijk in de rechterbovenhoek. Een ideale start dus voor Juventus en werk aan de winkel voor Wydad AC.

De club uit Marokko vocht zich terug en kwam via een slim lobje van Thembinkosi Lorch op 2-1. De aanvallende middenvelder kwam in kansrijke positie na een bekeken pass van Nordin Amrabat. De wedstrijd lag na de goal kort stil vanwege vuurwerk vanuit het vak met Wydad-fans.

De aansluitingstreffer schonk vertrouwen aan Wydad, dat in de slotfase van de eerste helft nadrukkelijk op jacht ging naar de gelijkmaker. Juventus daarentegen moest voornamelijk tegenhouden. De Italiaanse grootmacht was opgelucht dat het rustsignaal klonk.

Teun Koopmeiners verscheen bij de start van de tweede helft binnen de lijnen bij Juventus, als vervanger van Weston McKennie. Bij Wyad bleef onder meer Bart Meijers achter in de kleedkamer. Amrabat mocht blijven staan en was in de beginfase direct weer dreigend met zijn passes.

Juventus leek op 3-1 te komen, ware het niet dat Andrea Cambiaso uit een afgemeten voorzet vanaf rechts van dichtbij de paal raakte. Kort nadien kwam Randal Kolo Muani niet goed uit met zijn passen, waardoor hij van heel dichtbij een grote kans om zeep hielp.

Amrabat inccasseerde een harde charge van Thuram, die niet werd bestraft voor de tackle. Kort daarna kwam Juventus via uitblinker Yildiz alsnog op 3-1, na goed voorbereidend werk van Kolo Muani.

Juventus hield vrij makkelijk stand in de slotfase, met Dusan Vlahovic die in de blessuretijd nog een penalty benutte, en staat op zes punten uit twee groepsduels. Wydad is na twee speelronden op het WK voor clubs nog immer puntloos.