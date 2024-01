Kelvin de Lang wekt reacties van Ajax-fans op met cryptische post via Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Kelvin de Lang, die deze winter verantwoordelijk is voor de transfers bij Ajax.

Via Instagram deelt de hoofdscout én tijdelijk technisch directeur van de Amsterdammers een foto van zichzelf waarop hij druk aan het bellen is. De Lang schrijft slechts één woord bij het typerende beeld van een td tijdens een cruciale transferperiode: ‘January’. De Lang heeft tot en met 1 februari om de selectie van Ajax te versterken.

De Instagram-post van de De Lang.

In de reacties gaan supporters van Ajax los met suggesties. Uiteraard is de naam van middenvelder Jordan Henderson (Al-Ettifaq) sinds dinsdagmiddag populair, maar ook spelers als Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Hakim Ziyech (Galatasaray), Noni Madueke (Chelsea) en Thiago Almada (Atlanta United) worden genoemd.

