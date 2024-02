Kelvin de Lang legt uit hoe hij erin slaagde Henderson naar Ajax te halen

Kelvin de Lang is tevreden over de winterse transferperiode van Ajax, waarin hij als waarnemend technisch directeur Jordan Henderson binnenhaalde. De hoofdscout vertelt in gesprek met Ajax TV over de achtergronden van de spraakmakende transfer.

Ajax nam Henderson transfervrij over van Al-Ettifaq, nadat de Engelsman zijn contract in Saudi-Arabië had laten ontbinden. "Vanuit mijn netwerk kreeg ik het bericht dat Henderson terug zou willen naar Europa", zegt De Lang, die afgelopen zomer als hoofdscout werd aangesteld bij Ajax. Na het ontslag van Sven Mislintat neemt De Lang de honneurs waar als technisch directeur.

"Daar werd ik wel meteen enthousiast van. Ik heb de scouting aan het werk gezet om ervoor te zorgen dat we ook genoeg recente beelden van Henderson hadden gezien. Dat zag er allemaal heel positief uit."

Henderson werd ook vanwege zijn persoonlijkheid als leider binnengehaald door Ajax. "Dat kwam ook uit de analyse. We hebben spelers gesproken die met hem gespeeld hebben, trainers die met hem hebben gewerkt."

"In een korte periode doe je dan heel veel onderzoek naar alles wat je te weten wil komen over de speler. We hebben toen een video-meeting ingepland en toen is het balletje gaan rollen."

Henderson gaat zaterdag als basisspeler debuteren voor Ajax in de topper thuis tegen PSV, zo bevestigde trainer John van 't Schip vrijdag op de persconferentie. Zonder een minuut te hebben gespeeld, heeft Henderson al indruk gemaakt binnen de club.

"Hij is heel geïnteresseerd: hij gaat bij Jong Ajax kijken en op zijn bakfiets de stad in", zegt De Lang. "Daarnaast is hij continu bezig met spelers coachen en heeft hij de ambitie om weer deel uit te gaan maken van de Engelse nationale selectie voor het EK. Wij hebben dan weer de ambitie om te vechten voor de derde plek. Dat samen voelde goed."

Ajax deed bewust geen noemenswaardige verkopen in de winterse transferperiode. "Er is voor veel spelers wel interesse geweest. Alleen vechten we nu voor de plekken richting Europees voetbal en het hoogst haalbare daarin. Dan moet je zorgen dat je de selectie goed op orde houdt."

"Als er clubs geïnteresseerd zijn die ofwel qua bieding te laag zitten, ofwel het gaat om een verhuuroptie, dan moet je goed nadenken of je daarin meegaat. Dan moeten de condities wel echt goed zijn."

