Van Basten haalt uit naar Ajax: ‘Het is een rare club, niveau FC Amsterdam’

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 11:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 12:30

Marco van Basten heeft maandagavond in Rondo bij Ziggo Sport flinke kritiek geuit op Ajax. De voormalig voetballer is geschrokken van het spel van Ajax tegen Excelsior, en haalde ook uit naar het bestuur van de Amsterdamse club. Volgens Van Basten is het niveau van Ajax op bestuurlijk vlak nu vergelijkbaar met FC Amsterdam.

"Het was angstig slecht. Ik maak me zorgen om Ajax", begint Van Basten over het spel van de Amsterdammers tegen Excelsior. "Ze hebben die Forbs gehaald voor een flinke prijs, maar die deed niet echt bijzondere dingen. Medic was vorige week Man of the Match, maar nu vanwege hele andere redenen. Ik zie geen goede voetballers, geen initiatief. Ik zie geen ploeg die domineert en van achteruit speelt. Dit Ajax is geen ploeg met flair."

Ook het bestuur van Ajax komt ter sprake. "Het is een rare ploeg, en die club ook", is Van Basten keihard. "Wie hoor je nou binnen die club? De directie en RvC zijn verantwoordelijk, maar je hoort niemand. Dit is geen Ajax, dit is FC Amsterdam. Het is niveau FC Amsterdam. Het is in twee jaar tijd heel snel slecht gegaan. Dat is echt bizar.” Met 'FC Amsterdam' doelt de oud-spits op de voormalige profclub, die in 1982 failliet ging.

Over de toekomst van Ajax maakt Van Basten zich dan ook zorgen. "Mislintat geeft het geld uit aan allemaal spelers van wie ik maar hoop dat ze goed zijn. Maar ik heb echt mijn twijfels. Wie is Ajax, wie is verantwoordelijk? Ook bij de jeugd. Wie breekt er door? Jorrel Hato is de enige. Hij stáát er. Hij is goed. Maar wat Ajax altijd zegt: wij hebben de jeugd, wij hebben de toekomst. Maar waar zijn al die jongens van achttien? Niks van dit.”