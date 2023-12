Keiharde straf na rellen: vijf uitwedstrijden zonder fans en 100.000 euro boete

Legia Warschau wordt hard gestraft voor de rellen die uitbraken rondom de Conference League-wedstrijd op bezoek bij Aston Villa. De Poolse club mag de komende vijf uitwedstrijden geen supporters meenemen. Eerder dit seizoen waren er ook al ongeregeldheden rondom de wedstrijd AZ - Legia (1-0).

De UEFA legt Legia naast een supportersverbod voor vijf uitduels ook een boete op van 100.000 euro. De Europese voetbalbond wil een signaal afgeven en motiveert zijn straf met 'ongeregeldheden in het publiek, het aanrichten van schade, het gooien met objecten en het afsteken van vuurwerk'.

In Birmingham raakten twee weken geleden vijf politieagenten gewond tijdens rellen rondom de wedstrijd Aston Villa - Legia (2-1). De Britse politie pakte 46 Poolse supporters op vanwege 'ernstige ongeregeldheden' buiten Villa Park.

Donderdag gaat AZ op bezoek in Polen bij Legia. Het wordt een cruciale wedstrijd, waarin de Alkmaarders drie punten nodig hebben om verder te komen in de Conference League.

Het was in de aanloop naar het met 1-0 door AZ gewonnen duel al onrustig rond het stadion, maar na de wedstrijd sloeg de vlam helemaal in de pan. Twee spelers van Legia Warschau werden door de politie aangehouden op verdenking van het mishandelen van een veiligheidscoördinator van AZ.

Dariusz Mioduski, eigenaar en voorzitter van Legia, zegt dat er geen sprake is van wraakgevoelens. "Iedereen uit Alkmaar is welkom in Warschau en in ons stadion", aldus Mioduski. "We doen er alles aan om te zorgen dat ze zich veilig voelen. Dat doen we met alle bezoekende teams, maar nu nog iets meer vanwege de situatie."

Pascal Jansen, de trainer van AZ, hoopt op een sportieve strijd. "Het gaat voor ons alleen om de strijd binnen de lijnen. De beste ploeg gaat door."

