Keiharde conclusie in column: ‘Steijn is in geen enkel opzicht een toptrainer’

Maandag, 23 oktober 2023 om 15:05 • Wessel Antes

Maurice Steijn is in geen enkel opzicht een toptrainer, zo concludeert Sjoerd Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Volgens de journalist scoort de Haagse oefenmeester langs de meetlat van een moderne toptrainer amper één voldoende. Zondag ging Ajax op bezoek bij FC Utrecht (4-3) wederom onderuit en Mossou heeft genoeg gezien.

Mossou was na de aanstelling van Steijn bij Ajax even verrast en benieuwd als de fans van de club. Na vijf maanden durft hij een keiharde conclusie te trekken. “De huidige staat van de Amsterdamse club bewijst niet zozeer dat Steijn ‘niet bij Ajax past’ qua cv of zogenoemd ‘dna’. Het laat vooral pijnlijk zien dat de Hagenaar in geen enkel opzicht voldoet aan het profiel van een toptrainer anno 2023.”

De kritische Mossou noemt een aantal dingen die een moderne toptrainer moet hebben. “Vrijwel iedere trainer in de huidige top is een perfectionistische vakidioot, een totale workaholic. Vrijwel allemaal staan ze garant voor stoïcijns, loyaal en integer leiderschap.” Om vervolgens Steijn te beoordelen. “Steijn scoort langs de meetlat van een moderne toptrainer hooguit één voldoende.”

“Want wat onmiskenbaar een prestatie op zichzelf is: als slechtst presterende Ajax-trainer uit de geschiedenis slaagde hij er lang in steun te vergaren in bepaalde hoeken van de media”, stelt Mossou. “Knap bleef een tijdje het frame in stand dat Steijns spelersmateriaal niet veel beter is dan dat van PEC Zwolle of FC Volendam, ondanks tal van volwaardige A- en jeugdinternationals. Alles was de schuld van Mislintat, ironisch genoeg de man die hem aanstelde, en van de bestuurders daarboven.”

Mossou stelt dat Steijn zijn selectie heeft gebruikt om zichzelf te handhaven, maar op die manier ook zijn spelers verloren heeft. “Persoonlijke prestige bleek groter dan het clubbelang.” Volgens Mossou is het gebrek aan ontwikkeling bij Ajax veruit het pijnlijkst in de huidige situatie. “Qua resultaten is Ajax de zeventiende ploeg van Nederland, qua samenspel is het de slechtste van allemaal. Dat heeft niets met Steijns achtergrond of verleden te maken. Wel alles met niveau.”

Met Steijn aan het roer speelde Ajax tot dusver elf officiële wedstrijden. De Amsterdammers wonnen slechts tweemaal en wisten viermaal een gelijkspel over de streep te trekken. Vijf wedstrijden gingen verloren. Door de teleurstellende resultaten staat de trainer, die in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2026 vastligt, zwaar onder druk.

Tot overmaat van ramp reist Ajax komende zondag af naar Eindhoven, voor misschien wel de lastigste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen. Tegenstander PSV is onder trainer Peter Bosz fantastisch begonnen, met 27 punten uit 9 wedstrijden. De wedstrijd tussen de twee aartsrivalen wordt om 14:30 uur afgetrapt.