Keiharde conclusie: ‘Brobbey is een hele middelmatige speler geworden’

Vrijdag, 29 september 2023 om 16:48 • Wessel Antes • Laatste update: 16:49

Brian Brobbey is een hele middelmatige speler geworden, zo concludeert Willem van Hanegem in de nieuwste aflevering van de Willem & Wessel podcast van het Algemeen Dagblad. Hoewel de Kromme in het verleden nog positief was over de 21-jarige spits van Ajax, heeft hij vol onbegrip naar zijn prestaties gekeken tijdens de verloren Klassieker tegen Feyenoord (0-4). “Brobbey is een hele middelmatige speler geworden.”

Volgens Van Hanegem ontbrak het Ajax volledig aan vechtlust tijdens de verloren Klassieker. Het clubicoon van Feyenoord wijst de spits van Ajax aan als voorbeeld. “Brobbey is een hele middelmatige speler geworden. Als hij niets gaat veranderen, gaat het helemaal niets worden. Vroeger, toen hij een jaar of tien was, was hij sterk ten opzichte van andere kinderen. Die zette hij allemaal opzij en hij kon doen wat hij wilde. Nu zijn er een aantal spelers die hetzelfde kunnen en hem gewoon opzij zetten. Hij denkt dat het zijn handelsmerk is geworden.” Van Hanegem begrijpt niet dat anderen Brobbeys mening delen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Die zeggen dan dat hij zo sterk is en niet van de bal af te krijgen”, gaat Van Hanegem verder. “Maar het gaat allemaal ten koste van het spel van Ajax. Hoeveel goals maakt hij nou? En hoeveel kansen krijgt hij? Heel veel, maar doelpunten heel weinig.” Van Hanegem deelt Gernot Trauner, de directe tegenstander van Brobbey, overigens wel een compliment uit. “Die is gewoon heel goed, bij elk kopduel blijft hij rustig. Hij denkt gewoon na en als je dat niet kan hoor je daar niet te lopen.”

Brobbey is dit seizoen onder Maurice Steijn de onbetwiste eerste spits van Ajax. In de acht wedstrijden die hij speelde wist de Amsterdammer drie keer het net te vinden. In het restant van het eerder gestaakte duel met Feyenoord speelde Brobbey met Engelsman Chuba Akpom achter zich als schaduwspits. Die combinatie bleek echter geen gouden zet, daar Ajax nauwelijks gevaar wist te stichten in een lege Johan Cruijff ArenA. Daardoor liep Brobbey er af en toe verloren bij.