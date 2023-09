Keiharde analyse over Ajax in ochtendkrant: ‘Dit gaat onherroepelijk fout’

Dinsdag, 5 september 2023 om 08:45 • Wessel Antes

Dennis van Bergen, journalist van het Algemeen Dagblad, pakt dinsdagochtend uit met een keiharde analyse over de situatie bij Ajax. In zijn artikel voor de ochtendkrant gaat hij onder meer in gesprek met Gertjan Verbeek en Henk van Stee, die al durven te stellen dat het ‘onherroepelijk fout' gaat in de Johan Cruijff Arena. “Ik vrees dat Sven Mislintat bewust voor een qua naam kleinere trainer heeft gekozen. Mannen als Guus Hiddink of Dick Advocaat hadden het niet gepikt, na afloop van de voorbereiding geconfronteerd te worden met een zwik onbekende spelers”, aldus Van Stee.

Afgelopen zondag distantieerde trainer Maurice Steijn zich van het aankoopbeleid van Mislintat. “Wij hebben als staf onze ideeën neergelegd, alleen hij heeft daarin andere keuzes gemaakt.” Verbeek denkt dat de uitspraken van de Hagenaar gevolgen gaan krijgen. “Het is niet slim wat Maurice heeft gedaan, maar ik begrijp hem wel. Hij weet dondersgoed dat hij straks de kop-van-jut is. Alleen: Steijn had beter in de directiekamer de strijd kunnen aangaan met Mislintat. Uit het zicht van de camera, bedoel ik dus. Al had hij hem daar bij zijn strot gepakt, het was allemaal handiger geweest dan wat hij nu heeft gedaan.”

Ook Van Stee, voormalig technisch directeur van onder meer Sparta, begrijpt dat Steijn ‘een bom’ heeft gedropt. “Ik kan me de woede van Maurice heel goed voorstellen. Ik ben echt met stomheid geslagen over wat ik allemaal hoor en lees. Waar ik ook gewerkt heb, overal was het gebruikelijk dat een trainer een stem had in het halen van spelers. Ik krijg nu een beetje het idee dat Mislintat de Duitse manier van werken hanteert. Zo van: De trainer moet niet zeuren, hij moet het maar doen met de spelers die ik hem geef. Dat is geen gezonde situatie.”

Van Stee concludeert dat Steijn het slachtoffer is geworden van zijn eigen ambities, omdat hij als trainer van een kleinere club geen ‘nee’ kon verkopen aan Ajax. “Als je het, zoals Maurice, bij de meeste van je clubs goed hebt gedaan, dan snap ik dat je op de spreekwoordelijke trein springt wanneer Ajax langskomt. Ik vrees alleen dat Mislintat bewust voor een qua naam kleinere trainer heeft gekozen. Mannen als Guus Hiddink of Dick Advocaat hadden het niet gepikt, na afloop van de voorbereiding geconfronteerd worden met een zwik onbekende spelers. Wellicht is Maurice daar in zijn enthousiasme wat naïef in geweest. Geloof me: dit gaat onherroepelijk tot nog meer conflicten leiden.”

Steijn moet oppassen dat hij zijn spelersgroep kwijtraakt, zo stelt Verbeek. “Reken maar dat zo'n uitspraak hem niet in dank zal worden afgenomen. Zeker niet nu, in een tijd waarin 'verbinden' zo belangrijk wordt gevonden. Op deze manier raakt hij de gunfactor bij zijn spelers kwijt.” Toch hoopt hij dat Steijn een eerlijke kans krijgt. “Als je Maurice echt de kans zou willen geven, zou je als Ajax eigenlijk moeten zeggen: ‘Je krijgt voor langere tijd de gelegenheid om van deze groep onbekende spelers een succesvol geheel te maken’. Maar ja, dat gaat een beursgenoteerd bedrijf nooit roepen. Ajax moet kampioen worden, simpel, hoe onrealistisch ook. Ik zou me als trainer doodongelukkig voelen.”