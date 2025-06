Kees Smit verschijnt op voorpagina Spaanse krant: ‘Hij is nu een serieuze optie’

Kees Smit wordt in Spanje gezien als ‘serieuze optie’ voor Real Madrid, zo meldt AS maandag groot op zijn website. Eerder werd al bekend dat de Koninklijke de middenvelder van AZ nadrukkelijk in het vizier heeft, en nu voegt de Madrileense sportkrant aan de berichtgeving toe dat Real Madrid in actie gaat komen voor Smit.

De negentienjarige middenvelder stond al op een scoutinglijstje in de Spaanse hoofdstad, maar zijn indrukwekkende optredens tijdens het gewonnen EK Onder 19 hebben de interesse van Real Madrid een andere dimensie gegeven.

“Een onbekende diamant”, zo noemt AS de Speler van het EK. “Hij is de grote belofte van het Nederlandse voetbal. Een spelmaker. Een creatieve duizendpoot. Het is een rechtsbenige middenvelder, een leider van negentien jaar.”

“Het is een speler die spoedig, zeer spoedig bij de absolute top van Nederland hoort. Op dit moment is hij de leider van Nederland Onder 19, dat onlangs Europees kampioen is geworden. Real Madrid had hem op de korrel, en nu gaat de club bijschakelen.”

“Er is nog lang geen sprake van een deal”, vervolgt de krant. “Maar er is beweging. Er is contact gelegd en toenadering wordt gezocht. Kees Smit is een serieuze optie voor Real Madrid deze zomer.”

Het is onbekend wat het prijskaartje is dat AZ om de nek heeft gehangen van Smit, die nog tot medio 2028 vastligt in Alkmaar. Volgens de berichtgeving is de vraagprijs een belangrijk element voor de vervolgstappen die Real Madrid wil zetten.

‘Bronnen dicht bij de speler’ zouden bovendien hebben aangegeven dat het spelen voor Real Madrid een droom is van Smit. Zelf heeft de aanvallende middenvelder overigens uitgesproken bij ESPN dat hij nog niet heeft nagedacht over een vertrek bij AZ. “Er is ook geen reden om te vertrekken”, zei hij.