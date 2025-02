Kees Smit krijgt na Heracles Almelo - AZ een wel heel opvallend cadeautje van zijn naamgenoot

Kees Smit is donderdagavond niet met lege handen naar huis gegaan na Heracles Almelo – AZ. De jonge middenvelder (19) van de Alkmaarders kreeg namelijk een vogelhuisje cadeau van Kees Smit, de broer van Heracles-icoon Jan Smit. De oudere Kees Smit is met Kees Smit Tuinmeubelen sponsor van de Almeloërs.

“Mijn broer was hier altijd voorzitter. Hij zei altijd: ‘Het liefst heb ik jongens met rood haar, lekker fel.’ Die hebben we hier nu”, vertelt de sponsor lachend tegen zijn naamgenoot. De middenvelder van AZ sluit een dienstverband bij Heracles gekscherend niet uit. “Misschien later.” Te zien is hoe de jongere Kees Smit met een verpakt vogelhuisje wegloopt.