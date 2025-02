Kees Luijckx: 'Als hij die knop kan omzetten, is hij de beste speler van Feyenoord'

Kees Luijckx zat afgelopen zaterdag in het Rat Verlegh Stadion om NAC Breda - Feyenoord te aanschouwen. De analist zag veel spelers bij NAC een goed niveau halen, maar de voormalig verdediger is aan de andere kant niet erg te spreken over de prestatie die de Rotterdammers afleverden.

''Wat ik heel leuk vind bij NAC is dat er nog heel veel spelers uit de Keuken Kampioen Divisie-periode bij zijn, van wie werd gezegd dat ze het niveau niet aan zouden kunnen'', opent Luijckx maandag zijn analyse in de rubriek 'Bellen met...' van ESPN.

''Maar zo'n Casper Staring, Boyd Lucassen, Boy Kemper en dan kun je er nog tien noemen, wie je er ook ingooit, ze passen zichzelf heel gemakkelijk aan. Lucassen mag van mij deze week wel een bijzondere vermelding krijgen'', wordt de linksback van NAC extra in het zonnetje gezet.

NAC pakte een verdienstelijk punt tegen Feyenoord, dat volgens Luijckx al bezig was met de tweede ontmoeting met AC Milan van dinsdag in de Champions League. Van één speler had de analist van de betaalzender sowieso meer verwacht in Breda afgelopen zaterdag.

''Antoni Milambo vind ik zo'n goede speler, hij zou zich meer moeten gaan profileren'', geeft Luijckx als gratis advies mee aan de pas negentienjarige middenvelder, bezig aan zijn doorbraakseizoen bij Feyenoord.

''Als Hwang of Timber niet speelt, moet hij zich gaan opwerpen tot dé middenvelder. Als hij die knop kan omzetten, is hij de beste speler van Feyenoord'', ziet Luijckx ondanks de minder periode die Milambo doormaakt heel veel potentie in de jonge middenvelder.

Milambo werd eerder dit seizoen bedolven onder complimenten na zijn twee goals tegen Benfica (1-3 winst) in de poulefase van de Champions League. De jonge Feyenoorder staat op 31 duels in alle competities en kwam in die reeks tot zes goals en drie assists.