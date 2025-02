Kees Kwakman ziet nieuwe arbitrale blunder in Eredivisie: 'We zijn in Bananasplit beland. Niet te geloven...'

Kees Kwakman snapt niets van de arbitrale blunder die werd gemaakt tijdens sc Heerenveen – Fortuna Sittard (2-2). Gedurende een seconde of dertig stonden de Limburgers met twaalf man op het veld, en vlak daarna maakten ze de 2-2.

In de 88ste minuut kwamen Owen Johnson en Darijo Grujcic in het veld bij de bezoekers. De bedoeling was dat Ryan Fosso en Jasper Dahlhaus het veld zouden verlaten.

Fosso verliet het veld inderdaad, en Édouard Michut dacht dat hij er ook uit moest. Dat bleek niet te kloppen, dus ging hij weer terug het veld in. Dahlhaus bleef ondertussen ook staan.

Aanvankelijk leek niemand op het veld dat door te hebben, waardoor er verder gevoetbald werd. Na een seconde of dertig floot scheidsrechter Erwin Blank, en stak de vierde man nogmaals zijn bord in de lucht. Daarop werd duidelijk dat Dahlhaus het veld nog moest verlaten. Vanaf dat moment was het weer elf tegen elf.

De blunder zorgde voor behoorlijke verontwaardiging bij Heerenveen-trainer Robin van Persie. “Stelletje amateurs”, zei hij duidelijk hoorbaar tegen de vierde man.

Eretribune

Ook in De Eretribune op ESPN was er veel onbegrip. “Dit is wel heel opvallend”, vindt Kwakman. “Die scheids maakt hier ook een cruciale fout. Die had gewoon moeten beginnen met een achterbal.”

Vlak na de wissel nam Fortuna, met tijdelijk dus twaalf man in het veld, namelijk een doeltrap. Nadat Michut zijn kopduel had gewonnen, verdiende Fortuna een inworp. Daarna ging Dahlhaus van het veld, en werd de wedstrijd hervat met die inworp. Enkele tellen later kregen de bezoekers een hoekschop, en daaruit maakten ze de 2-2.

Volgens Kwakman had de wedstrijd na de blunder niet moeten worden hervat met een inworp, omdat Fortuna die had verdiend toen het met twaalf man op het veld stond. In plaats daarvan vindt de analist dat het duel het moeten worden hervat met opnieuw een doeltrap voor Fortuna, net als vlak voor de wissel.

“Als Blank gewoon weer was gestart met een achterbal, dan was er niks aan de hand geweest. Nu liet hij doorspelen met een ingooi op de helft van Heerenveen. Wij zijn in Bananasplit beland met die scheidsrechters. Het is echt niet te geloven. Het wordt steeds gekker”, aldus Kwakman vol ongeloof.