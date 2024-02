Kees Kwakman ziet Ajax-speler die ‘er een beetje zielig bij loopt’

Kees Kwakman snapt niet waarom Josip Sutalo nog niet heeft kunnen aarden bij Ajax, zo laat de analist blijken bij Voetbalpraat van ESPN. De verdediger weet sinds zijn transfer uit Kroatië nog lang niet altijd te overtuigen in Amsterdam, terwijl hij eerder heeft laten zien wel over voldoende kwaliteiten te beschikken.

Kwakman ziet Sutalo worstelen bij Ajax, maar de oud-prof kan de vinger niet op de zere plek leggen. "Ik weet het niet, het is heel gek", begint Kwakman. Afgelopen weekend in het uitduel met sc Heerenveen (3-2) kon de Kroatische mandekker niet voorkomen dat Ajax drie tegentreffers moest incasseren.

"Sutalo loopt er een beetje zielig bij. Alsof hij het helemaal niet naar zijn zin heeft. Soms heeft hij wel goede ingrepen en kan je ook zien dat hij best snel is als hij eenmaal op gang komt, maar het ziet er erg onrustig uit."

"Je houdt toch elke keer weer je hart vast als hij gaat indribbelen", gaat Kwakman verder. "En ook verdedigend zit het tegen. Bij de tweede goal (de 2-0 van Heerenveen, red.) staat Tristan Gooijer eigenlijk niet goed te dekken en komt de bal via Sutalo bij Osame Sahraoui terecht en die scoort dan."

"Het zit ook allemaal net een beetje tegen bij hem", concludeert Kwakman. "Je hebt als Ajax-fan geen rustig gevoel als je naar hem zit te kijken."

Sutalo draagt sinds de zomer van 2023 het shirt van Ajax. De Amsterdammers namen de voorstopper destijds voor een bedrag van minimaal 20,5 miljoen euro over van Dinamo Zagreb.

Sindsdien is Sutalo, ondanks een gebrek aan consistente vorm, veelal verzekerd van een basisplek in de Johan Cruijff ArenA. Hij kwam tot dusver tot 21 wedstrijden namens Ajax in alle competities.

