Kees Kwakman verbaasd door keuze NAC-trainer Carl Hoefkens tegen Ajax: ‘Dit heb ik nog nooit gehoord’

ESPN-analist Kees Kwakman is verrast door de keuze van NAC-trainer Carl Hoefkens om Roy Kortsmit onder de lat te zetten tegen Ajax. De analist is het niet eens met de uitleg van de Belgische trainer.

Hoefkens doet voor de camera van ESPN zijn verhaal. “Ik denk dat wij bij momenten laag geduwt gaan worden. Dat is iets wat wij niet graag willen, maar wat wel gaat gebeuren door de kwaliteit van Ajax. Daar moeten wij ook niet flauw over doen. We willen het liefst zo veel mogelijk hoog druk zetten en Ajax het moeilijk maken. Dat gaat een hele uitdaging worden vandaag”, analyseert de trainer van NAC.

De Belg krijgt vervolgens de vraag waarom Kortsmit onder de lat staat. “Ik ben gigantisch tevreden met Bielica. Vooral met de manier hoe hij bij de club binnen is gekomen en zich ontwikkelt. Vandaag is de keuze voor Roy (Kortsmit, red.), net zoals ik wel eens keuzes maak voor andere spelers. Hij heeft een kwaliteit die wij vandaag absoluut gaan nodig hebben”, stelt Hoefkens.

De verslaggever van ESPN vraagt of het te maken heeft met de uittrap van Kortsmit. “Zijn lange trap inderdaad, waarmee wij Ajax absoluut pijn kunnen doen. Dat is iets wat Bielica niet heeft, dus vandaar die keuze”, ligt de 46-jarige trainer toe.

Kwakman is overdonderd door de uitleg van Hoefkens: ‘Dit heb ik nog nooit gehoord. Zo maak je nog eens wat mee”, zoekt de analist naar woorden. “Een keeper passeren omdat een ander een betere trap heeft voelt voor mij als een smoes”, komt Kwakman ineens fel uit de hoek.

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman is daarna de gebeten hond. “Je zei net ook dat Ómarsson snel is, maar dat is hij helemaal niet”, bijt Kwakman zijn collega toe. Kamperman werpt op dat de IJslander toch wel sneller is dan Sydney van Hooijdonk. “Dat weet ik niet, maar Ómarsson is sowieso niet sneller dan Kaplan en Sutalo”, is Kwakman van mening.

Kamperman vindt de keuze van Hoefkens lijken op de keuze van Robin van Persie om als Heerenveen-trainer Andries Noppert in te laten vallen in de beker tegen Quick Boys. “Dat pakte goed uit toen tegen Quick Boys”, grapt Kwakman. “Die Bielica kan toch ook best wel trappen?”, vraagt de analist zich af.

Marciano Vink tovert vervolgens een mooie metafoor tevoorschijn: “Het is haast alsof je een back opstelt omdat hij een goede ingooi heeft en daarom maar je beste rechtsback op de bank laat zitten”, werpt de analist op.