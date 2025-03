Kees Kwakman schrikt van nieuws over Ajax - AZ: 'Dat meen je niet? Potverdorie!'

Kees Kwakman denkt dat AZ het zondag lastig zal krijgen op bezoek bij Ajax. De analist van ESPN ziet de Alkmaarders weliswaar als absolute angstgegner voor de Amsterdammers, maar denkt dat de ploeg van Maarten Martens te veel wapens mist om te kunnen winnen in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax hoopt zondag de voorsprong op PSV, dat zaterdag won van RKC Waalwijk (0-3), weer uit te bouwen tot acht punten. De hoofdstedelingen hebben echter al geruime tijd niet meer gewonnen van AZ. Van de laatste onderlinge zeven ontmoetingen won AZ er vijf, terwijl twee keer gelijk werd gespeeld.

"AZ maakt het Ajax gewoon al jaren ontzettend lastig", weet Kwakman. "Dat is knap. Ze zijn een soort angstgegner geworden. Ze doen al een aantal maanden hetzelfde: ze spelen vanuit een hele gesloten defensie, met hele snelle jongens voorop."

Toch heeft Kwakman er een hard hoofd in. "Ik denk dat AZ in aanvallend opzicht te veel mist. Ruben van Bommel, Mayckel Lahdo, Sven Mijnans spelen niet." Wel is Ibrahim Sadiq terug na een slepende blessure. "Dat is alleen nog niet de Sadiq van het begin van het seizoen. Dat is ook niet zo gek hoor. Bij hem duurt het wat langer."

"Hij moet gewoon lekker Kees Smit opstellen", stelt Kwakman voor. Jan Joost van Gangelen brengt de analist het nieuws dat Smit geschorst is. "Dat meen je niet? Potverdorie! Ik dacht: Kees Smit, geweldig om hem te gaan zien."

Smit is overigens geschorst voor vijf gele kaarten, waarvan hij er vier kreeg in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong AZ. "Dat telt ook mee voor de Eredivisie?", vraagt Kwakman verbaasd, waarop Van Gangelen een bevestigend antwoord geeft.