Kees Kwakman keek op van voormalig Ajax-speler: 'Ik dacht: dat kan niet waar zijn'

Kees Kwakman heeft donderdagavond genoten van een individuele actie van Georges Mikautadze, zo vertelt hij bij Voetbalpraat op ESPN. De 24-jarige aanvaller van Olympique Lyon maakte in de tweede helft indruk tegen Manchester United.

“Ik zag op een gegeven moment een actie vanaf links... Ik vroeg aan jullie: ‘Wie was dit nou?’ Ik dacht eerst dat het Rayan Cherki was, maar toen zeiden jullie dat het Mikautadze was”, zegt Kwakman. “Ik dacht: dat kan niet waar zijn.”

“We hebben hem op het EK natuurlijk wel goed zien spelen, maar nu zag ik echt een actie van hem waarvan ik dacht: wauw.” De individuele actie van Mikautadze leidde niet tot een doelpunt. Alexandre Lacazette schoot naast uit de voorzet van de ex-Ajacied.

“Vanaf links, zo technisch... Die Iniesta-beweging”, vervolgt Kwakman zijn lofzang. “Daarna gaf hij nog een voorzet met links waar echt een grote kans uit kwam. Het was echt een goede technische actie.”

“We hebben er bij Ajax allemaal niks van gezien, maar dat lag niet alleen aan hem”, sluit de analist af. Mikautadze werd in de zomer van 2023 voor zestien miljoen euro naar Ajax gehaald door Sven Mislintat.

Al snel werd duidelijk dat de Georgiër niet in de plannen voorkwam van Maurice Steijn en later John van ’t Schip. Na negen wedstrijden zonder doelpunten keerde Mikautadze in de winter op huurbasis terug bij FC Metz, dat een halfjaar later de koopoptie van dertien miljoen euro lichtte.

Mikautadze werd eind juli voor 18,5 miljoen euro verkocht aan Lyon, waar hij dit seizoen tot dusver 14 doelpunten maakte en 8 assists gaf in 40 wedstrijden. De 37-voudig international ligt nog tot medio 2028 vast in Frankrijk.