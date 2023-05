Keepersbestand Feyenoord kan volgende knauw krijgen met Duitse interesse

Dinsdag, 2 mei 2023 om 22:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:16

Timon Wellenreuther heeft de mogelijkheid om zijn loopbaan voort te zetten in de Bundesliga, zo vertelt hij aan de Duitse tak van Sport1. De reservedoelman wordt dit seizoen door Feyenoord gehuurd van Anderlecht. De Rotterdammers hebben een optie tot koop, maar ook Wellenreuther zelf heeft een belangrijke stem. De kans bestaat dat de Duitser niet langer tweede viool wil spelen en voor een transfer naar zijn geboorteland gaat.

Feyenoord heeft de mogelijkheid om Wellenreuther na dit seizoen definitief over te nemen van Anderlecht. Voor welk bedrag is niet bekend. "Er zijn ook mogelijkheden om komende zomer de overstap te maken naar de Bundesliga", vertelt Wellenreuther. "We zijn bekend met de belangstelling, want mijn wedstrijden bij Feyenoord waren natuurlijk niet alleen in Nederland te zien. Ik heb nog een jaar een contract bij Anderlecht, maar Feyenoord heeft natuurlijk ook een koopoptie."

Voor Wellenreuther staat in ieder geval vast dat een nieuwe huurperiode niet tot de opties behoort. "Ik ga me in de zomer absoluut niet meer laten uitlenen. Ik blijf nu vast bij een club. Vanuit Duitsland is er alleen interesse uit de Bundesliga, dus ik wacht af wat er gaat gebeuren." Een van de clubs waar Wellenreuther al eens mee in de Bundesliga speelde is Schalke 04. "Ik zal altijd luisteren naar aanbiedingen van Schalke 04. Laten we hopen en duimen dat ze er in ieder geval in blijven."

Eerder op de dag werd al bekend dat Tein Troost Feyenoord gaat verlaten. De 21-jarige doelman keert terug bij NAC Breda, waar hij voor drie seizoenen heeft getekend met de optie op een extra seizoen. Wellenreuther kwam dit seizoen door een polsblessure bij Justin Bijlow onverwacht veel in actie bij Feyenoord. De Duitse sluitpost heeft met veertien wedstrijden een belangrijk aandeel gehad in het aanstaande kampioenschap. Twee keer hield hij zijn doel schoon.