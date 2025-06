Keeper verlaat spelershotel van nationaal elftal om transfer naar PSV af te ronden

Daniel Peretz is op weg naar PSV, zo melden diverse Israëlische media. De 24-jarige keeper van Bayern München zou het spelershotel van Israël verlaten hebben en onderweg zijn naar Nederland. Peretz wordt tot het einde van het seizoen gehuurd en PSV heeft een optie tot koop bedongen, klinkt het.

Peretz speelt sinds de zomer van 2023 bij Bayern, dat hem voor vijf miljoen euro overnam van Maccabi Tel Aviv. De zesvoudig international van Israël fungeert als tweede doelman achter Manuel Neuer in de Allianz Arena.

Dit seizoen kwam hij tot vijf officiële optredens: drie in de competitie, één in de Champions League en één in de beker. Peretz moest zeven keer vissen.

De keeper bevestigde vrijdag al dat hij in gesprek was met PSV. “Ik wil zelf regelmatig spelen. Dat is de stap die ik wil maken. Ik weet alleen nog niet waarheen.”

Peretz kijkt niet specifiek naar bepaalde competities, vertelde hij. “Ik kijk vooral naar de club en hoe het voelt. Binnen een paar weken hoop ik meer duidelijkheid te krijgen en neem ik de beslissing die voor mij het beste is. Het klopt dat ik in gesprek ben met PSV, maar dat is ook normaal in het voetbal.”

Voormalig PSV’er Eran Zahavi heeft advies gegeven aan Peretz. “Hij zei alleen maar goede dingen en was heel positief.”

Peretz moet in het Philips Stadion de strijd aangaan met Nick Olij, die over lijkt te komen van Sparta Rotterdam. Van een akkoord met de Rotterdammers is alleen nog geen sprake.