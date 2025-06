Keeper Gonzalo Crettaz (25) maakt per direct de overstap naar de Eredivisie

NEC heeft zich per direct verzekerd van de diensten van Gonzalo Crettaz, zo maken de Nijmegenaren bekend via de officiële kanalen. De 25-jarige keeper komt transfervrij over van CD Castellón, de oude club van Dick Schreuder. Crettaz tekent een contract tot medio 2028 in het Goffertstadion.

De Argentijn speelde sinds de zomer van 2023 voor Castellón, dat hem destijds transfervrij overnam van UD Logroñés. Crettaz kwam in twee jaar tijd tot 79 officiële wedstrijden voor de oud-werkgever van Schreuder.

Dit seizoen droeg hij geregeld de aanvoerdersband. De teller stopte deze campagne op veertig officiële wedstrijden voor Castellón. Daarin moest Crettaz 58 keer vissen. Negen keer hield hij zijn doel schoon.

“Gonzalo Crettaz is bekend bij de technische staf en past goed in de gewenste speelwijze”, laat Carlos Aalbers, directeur spelerszaken bij NEC, optekenen op de clubsite. “De keeper was door zijn goede prestaties en transfervrije status interessant voor diverse clubs en daarom moesten we snel beslissen.”

Crettaz gaat in Nijmegen voorlopig de concurrentiestrijd aan met Robin Roefs. Laatstgenoemde staat mogelijk wel voor een vertrek. De boomlange keeper geniet belangstelling van Ajax, dat tot dusver echter niet aan de vraagprijs van ongeveer zes miljoen euro wil voldoen. Schreuder heeft ook Stijn van Gassel en Rijk Janse nog onder contract staan.

El Kachati

NEC rondde woensdag ook de transfer van Youssef El Kachati af. De 25-jarige spits komt transfervrij over van Telstar en tekende een contract tot medio 2028, met de optie op nog een jaar.

“We hebben ruim voor de play-offs al onze interesse in Youssef getoond en een eerste gesprek gevoerd. Met zijn grote bijdrage in de laatste wedstrijden voor Telstar heeft hij zich definitief op de kaart gezet en werd de interesse voor hem enorm”, aldus Aalbers.

“We zijn blij dat we hem alsnog naar NEC hebben kunnen halen. We denken dat we hiermee een speler in huis halen die erg doelgericht is en met zijn arbeid ook bij de supporters zal aanslaan.”