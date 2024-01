Keeper Congo neemt beter strafschoppen dan collega: Egypte moet naar huis

Egypte is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Afrika Cup. In een bloedstollende strafschoppenserie dolven de Noord-Afrikanen uiteindelijk het onderspit tegen Congo: 1-1 (7-8 n.s.). Egypte is daarmee uitgeschakeld op het eindtoernooi, terwijl voor Congo een ontmoeting met Guinee wacht in de kwartfinales.

Egypte trad zonder de geblesseerde sterspeler Mohammed Salah aan tegen Congo. Onder meer Mohamed Elneny, middenvelder van Arsenal, verscheen wel aan de aftrap.

Het was Egypte domineerde in de beginfase. Het leverde onder meer een goede kopkans op voor Ahmed Hegazi. De centrumverdediger knikte van dichtbij echter over het doel.

Aan de andere kant verkwanselde Théo Bongonda een kans namens Congo. Hij schoot van hoog over. Na een kleine veertig minuten spelen was het wel raak voor de Centraal-Afrikanen.

Brentford-aanvaller Yoane Wissa profiteerde na een snelle ingooi, zette voor en zag de bal ingekopt worden door Meschak Elia: 0-1. Egypte rechtte de rug echter snel en kwam nog voor rust gelijk, toen Mostafa Mohamed een penalty verzilverde: 1-1.

De tweede helft was iets minder enerverend, waarbij beide ploegen vooral niet leken te willen verliezen. Derhalve draaide het duel uit op een verlenging, waarin Mohamed Hamdi al snel tegen een domme tweede gele, en dus een rode kaart aanliep.

Ook de verlenging bood echter geen uitsluitsel, waardoor een penaltyserie nodig was. Beide ploegen benutten zeven van de acht eerste strafschoppen, waarna het de beurt was aan beide doelverdedigers.

Egypte-doelman Abo Gabal trof de lat, waarna hij er niet in slaagde om de strafschop van zijn collegakeeper Lionel M'Pasi uit het doel te halen. Zo werd de Congolese doelman de held van de avond, zonder dat hij een penalty wist te stoppen.

