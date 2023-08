Keane hakt in op Manchester United en Ten Hag en komt met pijnlijke vergelijking

Zondag, 20 augustus 2023 om 15:14 • Lars Capiau • Laatste update: 15:11

Erik ten Hag krijgt het flink te verduren van de Engelse media. De Nederlandse oefenmeester zag zaterdag Manchester United met 2-0 onderuitgaan op bezoek bij Tottenham Hotspur. Zeker in de tweede helft troefden de Londenaren de formatie van de Haaksberger af. Positieve geluiden zijn er wel voor een andere Nederlander, daar Micky van de Ven een sterk thuisdebuut kende.

"Manchester United is het nieuwe Tottenham Hotspur. Ze zijn makkelijk om tegen te spelen en dat is de grootste belediging die ik kan uitspreken", zei voormalig Mancunian Roy Keane na afloop als analist bij Sky Sports. "Het was wanhopig, echt wanhopig. Het lijken wel schooljongens."

Manchester Evening News is evenmin te spreken over het optreden van the Red Devils. De regionale krant verwijt Ten Hag het vooral dat hij aan dezelfde elf namen vasthield die maandag een nipte 1-0 zege boekten tegen Wolves. "De zwakke planning op de transfermarkt en de trage besluitvorming is de schuld van de manager", rept de krant.

The Guardian heeft ook enkele kritische geluiden over voor Ten Hag. "Het meest verontrustend is dat de ploeg zijn geloof verloor. Het enige positieve voor Ten Hag is dat United ten minste nog wel drie punten meer heeft na twee wedstrijden dan afgelopen seizoen. Maar het niveau van de wedstrijden is net zo armoedig."

Van de Ven

Waar de Britse media negatief zijn over Ten Hag, kon het optreden van Van de Ven ze wél bekoren. The Evening Standard beoordeelde de Nederlander met een 8 als rapportcijfer. "Hij kreeg de lastige klus toegewezen om Rashford te stoppen, maar stond zijn mannetje in een wederom bemoedigend optreden. Hij lijkt hiervoor gemaakt."

Van de Ven was in zijn eerste wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium onder de indruk van de atmosfeer. "Ik moet zeggen: je bent met je hoofd wel bij de wedstrijd, maar je bent ook wel aan het genieten van wat er om je heen gebeurt. Je denkt: waar ben ik nou weer beland? Het is niet normaal. Het hele stadion zit vol en ze zijn alleen maar aan het zingen, fantastisch", zei de mandekker voor de camera van Viaplay.

"Of ik al een beetje kan wedijveren met Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Nathan Aké? Nou, dat zijn wel hele grote namen hoor, maar het is mooi dat je ze met mij in een adem kan noemen", reageert een trotse Van de Ven op zijn uitverkiezing bij de voorselectie van het Nederlands elftal.