Kauwgom kauwende Oranje-speler zingt niet mee met Wilhelmus: ‘Respectloos!’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 21:03 • Laatste update: 21:15

Quilindschy Hartman debuteert vrijdagavond met een basisplaats in Oranje. De linksback van Feyenoord kreeg van Ronald Koeman de voorkeur boven Daley Blind voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Opvallend was dat Hartman vlak voor de aftrap geen poging deed om het Wilhelmus mee te zingen.

Oranje-fans meldden zich direct op X om hun onvrede te uiten over het niet meezingen van Hartman, die voor zich uit bleef staren, zoals overigens ook (huidig technisch directeur) Nigel de Jong dat jarenlang deed bij Oranje voorafgaand aan een interland.

Wat sommigen vooral irriteert is dat Hartman opzichtig kauwgom aan het kauwen was. Hartman is binnen mum van tijd in de trendinglijst terechtgekomen op X. De Feyenoorder wordt onder meer 'respectloos' genoemd en 'het shirt van Oranje niet waardig'.

Al in de zevende minuut moest Nederland een tegentreffer slikken, die tot stand kwam over de rechterkant van de Franse aanval, de zone van Hartman dus. De linksback stond minimaal vijf meter vandaan bij Jonathan Clauss, die een vrije voorzet afleverde op de intikkende Kylian Mbappé: 0-1.