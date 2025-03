Kassa van FC Twente gaat mogelijk rinkelen deze zomer na interesse van topclubs in Manfred Ugalde

Manfred Ugalde staat nog altijd in de belangstelling van Paris Saint-Germain en AS Monaco, zo weet Fabrizio Romano te melden. De voormalig spits van FC Twente maakt dit seizoen veel indruk bij Spartak Moskou en heeft een afkoopclausule van dertig miljoen euro in zijn contract.

De interesse van PSG was al langer bekend, maar dat ook Monaco de Costa Ricaan op het lijstje heeft staan, is nieuwe informatie. Volgens Transfermarkt is Ugalde vijftien miljoen euro waard. Twente krijgt bij een verkoop nog één procent solidariteitsbijdrage.

Ugalde staat nu op zestien doelpunten in 21 Russische Premier Liga-duels. Daarnaast was de 22-jarige aanvaller goed voor drie assists.

Nieuwe interesse wist hij de afgelopen weken te wekken. In de 13-1 overwinning over twee duels op Belize wist hij drie keer te scoren, en dat terwijl hij in totaal slechts 120 minuten in actie kwam.

Ugalde kwam in de zomer van 2023 voor vier miljoen euro naar FC Twente, dat hem overnam van Lommel SK. Een half jaar later wisten de Tukkers hem voor maar liefst 13 miljoen euro aan Spartak Moskou te verkopen.

Dat kan nu dus flinke winst op hem maken. De spits ligt tot medio 2028 vast in Rusland. Monaco en PSG zullen komende zomer met elkaar concurreren om zijn handtekening.