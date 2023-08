Kassa rinkelt: Douvikas gaat FC Utrecht voor recordbedrag verlaten

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 17:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:29

Tasos Douvikas staat voor een transfer naar Celta de Vigo, zo melden Voetbal International en De Telegraaf. De Spits gaat FC Utrecht een recordbedrag opleveren, aangezien Celta bereid is om circa twaalf miljoen euro voor de Grieks international neer te leggen.

De Domstedelingen namen Douvikas twee seizoenen geleden voor 1,2 miljoen euro over van Volos NPS. De aanvaller wordt met afstand de duurste uitgaande transfer van Utrecht. Het record stond op naam van Quinten Timber, die vorig jaar voor bijna 7,5 miljoen euro is verkocht aan Feyenoord. Douvikas zal komend weekend zijn medische keuring in Spanje afronden. Zijn vertrek wordt door Utrecht in eerste instantie intern opvangen. Met Mats Seuntjens, Isac Lidberg en Anthony Descotte heeft trainer Michael Silberbauer drie opties die als spits uit de voeten kunnen.

Stef de Bont stelde een kleine maand geleden al dat Utrecht 'goud in handen heeft' met Douvikas. "Hij is jong, Grieks international, kan goede data overleggen en heeft een doorlopend contract. Om nog maar te zwijgen van de topscorersbonus", aldus de clubwatcher namens Voetbal International. "We hebben het over een makkelijk scorende spits, begin twintig, die zich heeft bewezen in de Nederlandse subtop."

Douvikas kwam afgelopen seizoen tot liefst 19 treffers in 32 competitieduels, wat hem samen met Xavi Simons de topscorerstitel opleverde. Dat de spits dat aantal heeft gehaald is knap te noemen, daar Utrecht niet bepaald uitblonk en uiterst wisselvallig was. De Domstedelingen kwamen in totaal 55 keer tot scoren. Door de 4 assists die Douvikas ook nog afleverde, had hij een aandeel in maar liefst 42 procent van de totale productie.