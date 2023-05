Kasanwirjo is week na schrikmoment fit genoeg voor basisplek bij Feyenoord

Zondag, 28 mei 2023 om 13:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:27

Arne Slot heeft de opstelling bekendgemaakt van Feyenoord voor de laatste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen tegen Vitesse. Er zijn basisplaatsen voor Neraysho Kasanwirjo, die vorige week na het duel met FC Emmen (1-3) minutenlang op het veld bleef liggen, en Alireza Jahanbakhsh. Mats Wieffer is geschorst na zijn vijfde gele kaart van het seizoen die hij vorige week opliep in Emmen. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 2.

Slot kiest ook in wedstrijd 34 voor Bijlow. De verdediging van de kampioen bestaat van rechts naar links uit Kasanwirjo, Lutsharel Geertruida, David Hancko en Quilindschy Hartman. Aanvoerder Orkun Kökçü wordt op het middenveld van de Rotterdammers geassisteerd door Quinten Timber en Sebastian Szymanski. Santiago Giménez sluit het succesvolle seizoen af als aanvalsleider van Feyenoord met op de flanken Oussama Idrissi (links) en Jahanbakhsh, die Igor Paixão vervangt op rechts. Gernot Trauner en Marcus Pedersen zijn opnieuw niet fit genoeg voor een plaats in de wedstrijdselectie.

De zon schijnt boven Rotterdam-Zuid. Feyenoord is al even landskampioen en donderdag werd bekend dat succestrainer Slot zal blijven. Een dag later meldde de club dat het contract van Slot bovendien met een seizoen verlengd is, waardoor hij tot medio 2026 vastligt in De Kuip. Bovendien is de clausule, die bepaalde dat Slot volgend seizoen voor vijf miljoen euro zou mogen vertrekken, uit het contract gesloopt. De selectie had deze week andere dingen om aan te denken. Na het behaalde kampioenschap gaf Slot toestemming om zijn spelers naar Ibiza te laten vliegen. Met die reis in de benen treedt Feyenoord aan tegen Vitesse, dat zelf ook nergens meer om speelt. Wieffer moet de wedstrijd uitzitten wegens een schorsing.

Vorige week stond er ook al niets op het spel voor de Arnhemmers en dat leek bevrijdend te werken voor de ploeg van trainer Phillip Cocu. In het eigen GelreDome werd FC Groningen namelijk met 6-0 terug naar het noorden gestuurd. Met name Million Manhoef bleek ongrijpbaar met een hattrick en een assist. Bovendien zorgde hij er met zijn snelheid indirect voor dat Groningen-goalie Peter Leeuwenburgh met rood van het veld moest. Manhoef liet zich in de eerdere ontmoeting met Feyenoord ook al gelden. Vitesse verloor met 2-5, maar bood dankzij een treffer en een assist van de aanvaller lang tegenstand tegen de Rotterdammers. Cocu heeft in De Kuip weer de beschikking over Carlens Arcus, die terugkeert van een schorsing.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Kasanwirjo, Geertruida, Hancko, Hartman; Timber, Kökçü, Szymanski; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.

Opstelling Vitesse: n.n.b.