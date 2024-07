Blessure waarover gelogen werd krijgt vervelend staartje voor Michal Sadílek

Kart-ongeluk krijgt vervelend staartje voor FC Twente-middenvelder Michal Sadílek

Michal Sadílek zal de start van het nieuwe voetbalseizoen aan zich voorbij moeten laten gaan. De Tsjechische middenvelder raakte begin juni geblesseerd door een kart-ongeluk en moest daardoor al het EK laten schieten, maar uit nader onderzoek blijkt dat hij ook de competitiestart zal missen.

Dat meldt zijn werkgever FC Twente woensdag. De Tukkers schrijven dat Sadílek 'voorlopig' niet beschikbaar is voor de club. "Hij mist in ieder geval de start van de competitie."

"Ik wil vooral vooruitkijken en de komende tijd zo goed mogelijk herstellen, zodat ik weer aan kan sluiten bij de selectie", wordt Sadílek geciteerd op de clubwebsite. "De spelers, de staf en de club wil ik bedanken voor de steun die ik afgelopen weken gekregen heb, dat heeft me goed gedaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De linkspoot mist door zijn blessure in ieder geval de uitwedstrijd tegen NEC op 10 augustus, Twente's eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Ook zal Sadílek verstek moeten laten gaan in de voorrondes van de Champions League, die de club speelt vóór de seizoensouverture in Nederland.

Opmerkelijke blessure

Er was veel te doen om de kwetsuur van Sadílek. Of beter gezegd, om de manier waarop hij zijn kwetsuur opliep. In eerste instantie meldde de Tsjechische voetbalbond dat de controleur geblesseerd was geraakt bij een fietsongeval tijdens een hersteltraining.

BILD onderzocht het voorval en kwam erachter dat een fietsongeluk helemaal niet ten grondslag lag aan de blessure. De Duitse sportkrant sprak zelfs van een ‘schandaal’ rond Sadílek.

Het medium wist erachter te komen dat de middenvelder van Twente op een vrije dag zijn blessure opliep. Samen met twee ploeggenoten stapte Sadílek op een soort driewieler in Schladming, waar hij zich aan een afdaling waagde. Bergaf ging het vervolgens mis. Hij viel in een gat en moest direct per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties