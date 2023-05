Karlsson praat over toekomst en vindt met name één topcompetitie interessant

Donderdag, 11 mei 2023 om 08:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:05

Jesper Karlsson praat in een uitgebreid interview met GOAL onder meer over zijn toekomst. De Zweedse aanvaller voelt zich op zijn plaats bij AZ, maar sluit een verdere stap in zijn loopbaan deze zomer niet bij voorbaat uit. La Gazzetta dello Sport bracht de 24-jarige Karlsson, met een contract tot medio 2026, onlangs in verband met Lazio, Fiorentina en Benfica. De Zweed ontbreekt overigens donderdag in het eerste duel met West Ham United in de halve finale van de Conference League wegens een bovenbeenblessure.

Het bovengenoemde Lazio was in de achtste finale van de Conference League niet opgewassen tegen AZ. Na de 1-2 zege in Rome volgde in Alkmaar een 2-1 overwinning. "We kenden Lazio als een goede ploeg die het al langere tijd goed deed. Maar wij hebben veel spelers die in zichzelf en het elftal geloven. Hierdoor speelden we twee geweldige wedstrijden tegen Lazio. In de aanloop naar die duels deden we het al heel goed, dus een daverende verrassing was het ook weer niet voor mij", aldus de nuchtere Karlsson, die benadrukt dat hij niet echt wist wat hij moest verwachten van het tweeluik met Lazio.

"Maar we waren tot in de puntjes voorbereid", vervolgt Karlsson zijn terugblik. "Ik geloof in mijn kwaliteiten en het was daarom des te mooier dat ik het ook daadwerkelijk kon laten zien in die wedstrijden. Dat was echt een opsteker voor mij, want op dit podium wil ik mijn kwaliteiten tonen. En kijk naar de statistieken: Lazio is een van de ploegen met de minste tegengoals (26 in 34 Serie A-duels, red.). Dat zegt voldoende." De uitblinkersrol van Karlsson tegen Lazio is niet onopgemerkt gebleven in het buitenland, al wil de Zweedse liever niet vooruitlopen op zijn toekomst op clubniveau.

Toekomst

"Ik zit in een goede fase van mijn loopbaan en ben op mijn plek bij AZ", geeft Karlsson duidelijk aan. "Ik kom veel aan spelen toe en werk in een zeer prettige omgeving. En ja, ik ben klaar voor een eventuele nieuwe uitdaging in een Europese topcompetitie, maar mijn focus ligt nu volledig op AZ. We hebben nog steeds een hoop om voor te vechten." Karlsson geeft wel toe dat hij met bovenmatige interesse kijkt naar de verrichtingen van de clubs in de Serie A. "Ik zie de nodige wedstrijden. Vanwege de vele jonge spelers wordt die competitie ook steeds interessanter. En Napoli en AC Milan beschikken over vleugelspelers die mij erg bevallen."

Karlsson wil niet specifiek ingaan op zijn favoriete club of competitie. Wel geeft hij zijn mening over trainer Pascal Jansen en de veranderingen die hij heeft doorgevoerd bij AZ. "Maar het is moeilijk om een ding aan te wijzen", benadrukt de Zweed in Nederlandse dienst. "Hij heeft ervaring en weet inmiddels een stuk meer over de spelersgroep. Pascal was hier al als assistent-trainer werkzaam, dus hij wist ongeveer wel wat hij kon verwachten als hoofdtrainer. In de rol van assistent-coach liet Pascal al mooie dingen zien."

Ibrahimovic

Karlsson gaat tot slot in op de terugkeer van Zlatan Ibrahimovic (41) bij de Zweedse nationale ploeg, na een absentie van een jaar. "Zlatan is een aardig persoon die ook altijd aardig is richting de jongere spelers. Met zijn manier van doen legt hij de lat voor iedereen een stukje hoger. Ik denk dat zijn aanwezigheid alleen maar goed is voor Zweden, want met zijn jarenlange ervaring kan Zlatan een hoop betekenen voor de overige internationals", zo besluit Karlsson.