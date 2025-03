Karim El Ahmadi genoot van Feyenoord-speler: 'Zelfs ballen die hij eigenlijk niet kan ontvangen, wil hij hebben'

Feyenoord wist zaterdagavond niet van NEC te winnen bij het debuut van trainer Robin van Persie. In De Kuip eindigde het duel met de Nijmegenaren zoals het begon: 0-0. Toch ziet analist Karim El Ahmadi een lichtpuntje bij de Rotterdammers.

In de tweede helft leek NEC op voorsprong te komen in Rotterdam, toen Lars Olden Larsen de bal binnentikte. De VAR-check wees echter uit dat Koki Ogawa hands had gemaakt, waardoor de goal werd afgekeurd.

Twee minuten later werd ook een doelpunt van Feyenoord afgekeurd. Igor Paixão dacht met een lage voorzet een doelpunt aan Stephano Carrillo te schenken, maar de assistgever deed dat vanuit buitenspelpositie.

Zo eindigde het duel in 0-0. Na afloop gaat het in de nabeschouwing op ESPN onder meer over Oussama Targhalline, die zijn basisdebuut maakte voor Feyenoord. De Marokkaanse middenvelder vormde een middenveld met Gijs Smal en Luka Ivanusec.

“Hij zat echt overal tussen, voetbalt makkelijk en wil elke bal hebben”, aldus El Ahmadi over Targhalline na de wedstrijd bij ESPN. “Zelfs ballen die hij eigenlijk niet kan ontvangen, wil hij hebben.”

“Als je hem vergelijkt met andere middenvelders die ook op die positie spelen, vind ik hem toch wel heel onbevangen spelen, altijd tempo in het spel houden, overal druk proberen te zetten… Op het einde, in de laatste paar minuten, had hij misschien wat last van vermoeidheid.”

Dat is dan ook nog een verbeterpunt voor Targhalline, volgens El Ahmadi. “Hij moet nog wel doseren, denk ik, want hij wil nu te veel gaan doen. Maar hij maakt op mij echt een heel goede indruk.”