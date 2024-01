Karim Benzema per direct uit selectie Al-Ittihad gezet

Marcelo Gallardo heeft Karim Benzema uit de selectie van Al-Ittihad gezet, zo meldt Marca zaterdagavond. De trainer van Saudische club is niet te spreken over de inzet van de Franse spits en heeft besloten om hem direct uit de selectie te zetten. Benzema had afgelopen vrijdag moeten aansluiten voor de voorbereiding op de seizoenshervatting, maar hij kwam niet opdagen. Gallardo neemt geen halve maatregelen.

De aanvoerder van Al-Ittihad ontbrak volgens diverse Saudische media al op enkele trainingen in de slotfase van afgelopen kalenderjaar, en nu schitterde Benzema ook door afwezigheid bij de openingstraining van 2024.

Gallardo is not amused en heeft besloten om Benzema niet mee te nemen op het geplande trainingskamp naar de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens het Spaanse medium had de topspits geen enkele keer toestemming gekregen om afwezig te zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer Benzema zal terugkeren in de selectie. De Fransman zou volgens de berichtgeving ‘zeer ongelukkig’ zijn in Saudi-Arabië en het lijkt dan ook niet uitgesloten dat hij een vertrek wil forceren.

Waar Cristiano Ronaldo in achttien competitiewedstrijden al tot twintig doelpunten kwam, wist Benzema in vijftien optredens ‘pas’ negen keer te scoren. Zijn ogenschijnlijke vormcrisis en blessures zouden hem erg in de weg zitten.

De enkelvoudig winnaar van de Ballon d’Or wordt regelmatig uitgefloten door het eigen publiek en in Spanje melden de media dat hij het liefst zo snel mogelijk terug zou keren naar Europa. Bovendien Benzema zijn Instagram (tijdelijk) verwijderd om geen online haatberichten meer te hoeven ontvangen.

Momenteel bezet Al-Ittihad een teleurstellende zevende plek in de Saudi Pro League, waarin koploper Al-Hilal, waar onder meer Neymar onder contract staat, een voorsprong van 25 punten op de ploeg van Benzema en consorten geniet.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties