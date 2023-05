‘Karim Benzema kan in Saudi-Arabië in 2 jaar tijd 400 miljoen euro opstrijken’

Karim Benzema kan een zeer lucratief contract ondertekenen bij een club in Saudi-Arabië, zo weet onder meer Fabrizio Romano dinsdag te melden. De 35-jarige spits van Real Madrid kan in het Midden-Oosten naar verluidt een tweejarig contract ondertekenen en in die periode circa 400 miljoen euro opstrijken. Benzema overweegt nu serieus om in de herfst van zijn loopbaan de stap richting de Saudische competitie te maken.

Real Madrid is door het kamp-Benzema op de hoogte gesteld van de interesse vanuit Saudi-Arabië en de verwachting is dat er op korte termijn knopen zullen worden doorgehakt. Benzema gaf vorig jaar intern aan dat hij graag met een seizoen wilde verlengen bij De Koninklijke, maar daar zijn nu dus twijfels over ontstaan. De geroutineerde aanvaller uit Frankrijk loopt op 30 juni uit zijn contract in de Spaanse hoofdstad. AS weet echter dat er een zogeheten Ballon d'Or-clausule in diens verbintenis is opgenomen, waardoor hij automatisch nog een jaar verbonden blijft aan Real Madrid. Benzema veroverde in oktober vorig jaar voor het eerst de prestigieuze prijs.

Saudi-Arabië wil de organisatie van het WK in 2030 op zich nemen en in dat kader zoekt men naar manieren om het profiel van het land een boost te geven. De komst van Benzema moet voor een positieve impuls zorgen. Al-Nassr wist Cristiano Ronaldo in januari binnen te hengelen en er gaan ook al enige tijd geruchten over de komst van Lionel Messi, die Paris Saint-Germain sowieso lijkt te gaan verlaten deze zomer.

Opvolging Benzema

Real Madrid houdt al rekening met het vertrek van Benzema, sinds 2009 verbonden aan de club. Volgens het Spaanse Relevo is Joselu (33) dicht bij een overstap naar de grootmacht uit Madrid. De ervaren spits komt over van het gedegradeerde Espanyol en gaat tekenen tot medio 2024. Dankzij een zogeheten cláusula de descenso, een degradatieclausule, heeft Joselu de vrijheid om Espanyol op huurbasis te verlaten.