Karim Benzema gelinkt aan Manchester United: ‘Hij kan de aanval opschudden’

Als het aan Louis Saha ligt, moet Manchester United er alles aan doen om Karim Benzema naar de club te halen. Hij zou 'de aanval flink opschudden' en bovendien de talentvolle Rasmus Højlund de kneepjes van het vak kunnen leren. Die gedachten deelt de oud-Manchester United-aanvaller in een exclusief interview met Betting Odds.

Saha wordt gevraagd wat hij van Højlund vindt. Beide heren kennen de druk die erbij komt kijken om als jonge spits van Manchester United te spelen. "Het is oneerlijk om hem de druk op te leggen van de nummer 9-positie zonder ervaren spelers om hem heen", antwoordt Saha.

"Ik speelde met Ruud van Nistelrooij en Ole Gunnar Solskjaer. Je hebt een ervaren iemand nodig die je de loopacties in de zestien kan leren. Ik had die legendes om me heen die me hielpen om mijn loopacties en vaardigheden te verbeteren."

Ook het ontbreken van kwaliteit op de vleugels speelt Højlund parten, zo denkt Saha. "De buitenspelers weten niet wat ze moeten doen. Het is heel lastig voor Højlund om de ruimte te vinden als de spelers die hem de bal moeten geven niet weten waar ze naartoe moeten lopen."

En dus komt Saha met wat welgemeend advies voor Manchester United en Erik ten Hag: het halen van een ervaren topaanvaller. In die categorie valt direct één naam. Die van Benzema.

"Benzema is misschien niet de snelste of de sterkste, maar hij is zó slim in de zestien." Geconfronteerd met het gerucht dat Benzema ongelukkig zou zijn in Saudi-Arabië en de vraag of de Fransman een goede transfer zou zijn voor Manchester United, reageert Saha bevestigend.

"Hij zou de aanval van Manchester United flink opschudden en dat is precies wat ze nodig hebben. Hij zal zeker weten doelpunten maken en hij is geweldig in de link up play. Het is misschien slechts een droom, maar hij is precies het type spits van wie Højlund veel kan leren", besluit de voormalig aanvaller.

