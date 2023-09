Kanonskogel El Hilali houdt SC Cambuur in spoor van koppositie

Zondag, 17 september 2023 om 19:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:45

SC Cambuur heeft zondag de tweede overwinning op rij geboekt. Een schitterende knal van Youns El Hilali was genoeg voor het volle pond tegen Willem II: 1-0. De ploeg van Sjors Ultee klimt daardoor naar de tweede plek, twee punten achter koploper Roda JC Kerkrade. Willem II verliest voor het eerst onder interim-trainer Peter van den Berg.

Cambuur maakte de sportieve ambities direct kenbaar in de eerste vijf speelronden. Met tien punten en slechts één verliespartij werd de koers richting een snelle Eredivisie-terugkeer direct ingezet. Ook zondag was Cambuur de bovenliggende partij. Willem II had in de eerste helft de bal, maar het gevaar kwam van de kant van de thuisploeg.

Al na twee minuten lag de bal bijna in het net. Michael Breij zette hard voor op Remco Balk, die Joshua Smits van dichtbij testte met een kopbal. De Willem II-goalie wist zijn doel echter schoon te houden. Smits kwam een halfuur later met de schrik vrij bij een voorzet van Sekou Sylla. De linksback van Cambuur gaf net te scherp, waardoor spits Milan Smit een teenlengte tekortkwam om binnen te kunnen tikken.

Het tweede bedrijf was een herhaling van het eerste. Cambuur belegerde het Tilburgse doel, maar kreeg de bal er maar niet in. El Hilali brak uiteindelijk toch de ban. De aanvaller, die al in de 28ste minuut in het veld kwam voor de geblesseerde Daniël van Kaam, kreeg alle ruimte aan de rechterkant. Hij stoomde op richting strafschopgebied en haalde verwoestend uit: 1-0. Direct daarna werd het duel gestaakt vanwege een ‘vreugdebiertje’, gegooid door een supporter. Na de hervatting hield Cambuur de voorsprong moeiteloos vast.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 6 5 0 1 12 15 2 VVV-Venlo 6 4 1 1 6 13 3 SC Cambuur 6 4 1 1 5 13 4 ADO Den Haag 5 3 1 1 2 10 5 Jong PSV 5 3 0 2 -2 9 6 FC Eindhoven 4 2 2 0 3 8 7 Willem II 6 2 2 2 -1 8 8 FC Groningen 5 2 1 2 3 7 9 MVV Maastricht 5 2 1 2 1 7 10 De Graafschap 5 2 1 2 0 7 11 Jong AZ 5 2 1 2 -1 7 12 Helmond Sport 5 2 1 2 -2 7 13 Jong FC Utrecht 5 2 1 2 -2 7 14 NAC Breda 6 2 1 3 -2 7 15 FC Dordrecht 5 1 3 1 0 6 16 FC Emmen 5 1 3 1 -1 6 17 FC Den Bosch 6 2 0 4 -3 6 18 TOP Oss 5 1 1 3 -2 4 19 Jong Ajax 5 0 1 4 -7 1 20 Telstar 6 0 0 6 -9 0