Kane schittert opnieuw voor Bayern; Frimpong levert wÃ©Ã©r assist bij Leverkusen

Kane schittert opnieuw voor Bayern; Frimpong levert wéér assist bij Leverkusen

Bayern München heeft woensdagavond een nipte zege in de Bundesliga geboekt. Op bezoek bij VfL Wolfsburg opende Jamal Musiala de score en verdubbelde Harry Kane op schitterende wijze de score. De aansluitingstreffer van Maximilian Arnold namens de thuisploeg bleek niet voldoende: 1-2. Bayern. Het gat met koploper Bayer Leverkusen, dat zelf met 4-0 won van Vfl Bochum, blijft voor der Rekordmeister vier punten.

Voor Thomas Tuchel was er geen reden om zijn basisploeg te wijzigen na de gewonnen topper tegen VfB Stuttgart (3-0) van afgelopen zondag. Matthijs de Ligt begon op de bank, terwijl Noussair Mazraoui ontbrak vanwege een kuitblessure.

De eerste serieuze kans voor de bezoekers was voor Kane, nadat Sebastiaan Bornauw een vrije trap niet goed verdedigde. De topscorer van Bayern kon vrij uithalen, maar raakte de bal niet vol genoeg.

De ploeg van Tuchel was in het eerste half uur de betere ploeg en kreeg opnieuw een reuzenkans, al wilde de bal er na een scrimmage niet in, waarna Raphaël Guerreiro ook nog eens voorlangs schoot.

Thomas Müller kopte vervolgens een voorzet van Alphonso Davies op de lat. Een doelpunt van Bayern kon niet uitblijven en het was uiteindelijk Musiala die de ban wist te breken. Voor het toptalent was het een koud kunstje om tegen een indraaiende voorzet van Müller aan te lopen. Met het hoofd zorgde hij voor de 0-1.

Der Rekordmeister drukte in de 43ste minuut op schitterende wijze door via Kane, die met een zwabberschot vanaf een meter of twintig zeer fraai afrondde: 0-2.

Met zijn 21ste treffer van het seizoen dacht Bayern op rozen te zitten, maar in blessuretijd van de eerste helft sloeg Wolfsburg uit het niets toe. Aanvoerder Arnold liet Manuel Neuer met een afstandsschot kansloos: 1-2.

Gesteund door de aansluitingstreffer ging Wolfsburg in de tweede helft op jacht naar meer. Zo zag invaller Rogerio Neuer ternauwernood met zijn voet pareren. Het was voor Tuchel het sein om De Ligt in de ploeg te brengen voor Müller.

De defensieve wissel sorteerde effect: Bayern wist het achterin dicht te houden, al creëerde het zelf ook nauwelijks serieuze kansen meer. Bij Wolfsburg moest de ingevallen Cerny voor een slotoffensief zorgen, echter kwam de zege van Bayern niet meer in gevaar.

Bayer Leverkusen - VfL Bochum 4-0

Patrick Schick werd woensdagavond de grote man bij Bayer. De spits was goed voor een hattrick in zestien minuten tijd. Met een half uur op de klok opende hij vanaf de strafschopstip de score: 1-0. Na een afgemeten lage voorzet kon hij ook de 2-0 voor zijn rekening nemen. De 3-0 viel kort voor rust, toen Schick een hoekschop van Alejandro Grimaldo tegen de touwen kopte. Victor Boniface zorgde halverwege de tweede helft voor het slotakkoord na een fraaie steepass van Florian Wirtz.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Bayer Leverkusen 16 13 3 0 34 42 2 Bayern München 15 12 2 1 34 38 3 VfB Stuttgart 16 11 1 4 18 34 4 RB Leipzig 16 10 3 3 21 33 5 Borussia Dortmund 16 7 6 3 5 27 6 Eintracht Frankfurt 16 6 6 4 6 24 7 TSG Hoffenheim 16 7 3 6 2 24 8 SC Freiburg 16 7 3 6 -5 24 9 Heidenheim 16 6 2 8 -7 20 10 VfL Wolfsburg 16 6 1 9 -7 19 11 FC Augsburg 16 4 6 6 -7 18 12 Borussia Mönchengladbach 16 4 5 7 -4 17 13 Werder Bremen 16 4 4 8 -7 16 14 VfL Bochum 16 3 7 6 -15 16 15 1. FC union Berlin 15 4 1 10 -14 13 16 FSV Mainz 05 16 1 7 8 -15 10 17 1. FC Köln 16 2 4 10 -18 10 18 Darmstadt 98 16 2 4 10 -21 10

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties