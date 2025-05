Kan Lautaro Martínez spelen tegen FC Barcelona? Inter-trainer Simone Inzaghi geeft antwoord

Het meespelen van Lautaro Martínez tegen FC Barcelona (tussenstand 3-3) is gespreksonderwerp nummer één in Milaan. Op de persconferentie van Inter deed Simone Inzaghi maandag geheimzinnig over de fitheid van zijn spits.

Een dag voor de return in de halve finales van de Champions League gaat het bij Inter vooral over Martínez. De 27-jarige spits moest zich in Barcelona tijdens de rust laten wisselen, maar in Italië denkt men dat de Argentijn dinsdag inzetbaar is.

Inzaghi wilde tijdens het persmoment weinig kwijt over het meespelen van Martínez en Fransman Benjamin Pavard (29). “Dat beslissen we nog, samen met de medische staf en de spelers.”

“Zij moeten me vertellen hoe ze zich voelen. Pavard trainde gisteren en voelde zich goed. Lautaro heeft nog niet getraind sinds de heenwedstrijd. Dat kijken we vandaag even aan”, aldus Inzaghi.

Inzaghi krijgt de vraag of Martínez in ieder geval kan invallen. “Het gaat echt afhangen van hoe hij zich voelt. Het is lastig voor een speler die niet fit genoeg is om te starten om in de laatste minuten nog van waarde te zijn.”

Afgelopen weekend misten Martínez en Pavard het thuisduel met Hellas Verona (1-0 winst). Hakan Calhanoglu was geschorst en heeft dus even rust gepakt.

Met name Martínez zou een belangrijke rol kunnen spelen tegen Barça. In de Champions League was de aanvoerder dit seizoen al acht keer trefzeker.