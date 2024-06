Kans op basisplaats verkeken bij het Nederlands elftal? 'Hij zakt ver terug'

Kan Jeremie Frimpong basisplaats vergeten bij Oranje? Valentijn Driessen: ‘Hij zakt ver terug’

Jeremie Frimpong maakt een teleurstellende indruk op de trainingen van het Nederlands elftal, zo constateert Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf schat de kansen hoger in voor Donyell Malen als rechtsbuiten.

Bondscoach Ronald Koeman koos in het openingsduel met Polen voor Xavi Simons als rechtsbuiten, maar dat pakte niet uit zoals gewenst. De buitenspeler van RB Leipzig legde wel veel energie in de wedstrijd, maar was ongelukkig in zijn acties.

Malen is een andere optie voor die positie, net als Jeremie Frimpong. Laatstgenoemde maakte indruk in de oefeninterlands voorafgaand aan het EK, maar valt op de training tegen, zo merkt Driessen op in de podcast Kick-Off.

"Ik zou voor Malen gaan", aldus de chef voetbal. "Die maakt echt indruk op de training. Frimpong zakt juist een beetje terug. Op de trainingen die wij hebben bezocht maakt hij niet de indruk zoals hij in de wedstrijden heeft gedaan."

Driessen verwacht dat Malen snel meer minuten gaat maken in Oranje. "Als hij niet in de basis staat, komt hij er wel in als invaller. Het is een goede speler en hij staat op een positie (rechtsbuiten, red.) die het meest omstreden is."

Malen schuift woensdag samen met Stefan de Vrij aan voor een persmoment van Oranje. Dit zal rond 16:50 uur zijn. Aansluitend is er een besloten training.

Donderdag is alleen het eerste kwartier van de training open voor de media. In de avond (19:45 uur) schuift Koeman samen met een speler aan voor de persconferentie. Welke speler dat is, is nog niet bekend.

